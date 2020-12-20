跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認戀餐廳小老闆

海莉艾特沃（右）發布和湯姆克魯斯趣味拍片花絮，還戲稱對方是自己的駕駛教練。（取材自Instagram）

正當世界各地觀眾都為湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）傳約會的最新花邊感到訝異、驚奇，他的第三任前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）也終於和帥氣的餐廳小老闆艾米里歐維托洛（Emilio Vitolo Jr.）公開承認戀情。

艾米里歐在社群網站 上發布兩人笑容滿面的合照，祝她42歲生日快樂，還稱她是「最棒、最友善、最美麗的人」，每次看到她都忍不住笑出來。只是這時間點又有些微妙，恰恰好在湯姆克魯斯被英國媒體指和海利約會後沒兩天，彷彿有不甘示弱的意味。

自從湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚後，她獨自在紐約 養育愛女蘇蕊（Suri），好幾年都沒有公開的新戀情，就算被傳與影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）交往，兩人的社群網站上絕對看不到合照，也幾乎沒被拍到在一起出雙入對過，彼此對外更沒有承認約會。

凱蒂與傑米的感情謠傳了好幾年才逐漸曝光，但外界一得到他們交往的證據沒多久，兩人就分手。不過和艾米里歐的這一段，凱蒂作風丕變，時常在大街上秀恩愛，三不五時被拍到親密互動。她認為終於碰到對的人，就不要再浪費時間。