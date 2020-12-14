喬許歐康納砲轟英官員 「王冠」爭議未歇

「王冠」第四季掀起的爭議還沒停歇，仍在發燒。（取材自IMDb）

Netflix 話題大戲「王冠」（The Crown），最新一季焦點放在查爾斯王子（Prince Charles）與黛安娜（Princess Diana）的婚姻，以及「鐵娘子」首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)與伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）的交鋒上，格外引起爭議。

尤其是前者，被認為對仍然在世的查爾斯、女王以及王夫菲利普親王（Prince Philip）等描繪很負面，連皇室工作人員都明白抨擊該劇的詮釋角度，英國 文化大臣也曾公開要求Netflix加註「劇情並非事實」，遭到Netflix公開拒絕。

而劇中扮演查爾斯的喬許歐康納（Josh O'Connor），在接受訪問時直接砲轟文化大臣奧利佛道登，坦言：「我覺得他跳出來講那些話真的讓人無法忍受，特別在此時，他很清楚一切的藝術文化工作者都在苦苦掙扎，大家都不好受，他的職責本該是幫助、鼓勵文化事業，卻這樣做，有點卑鄙，我們戲裡的人員都有些失望。」

喬許強調，觀眾當然明白戲與真實之間的界線，需要尊重他們的智慧，他可以清楚知道戲劇就是虛構的。言下之意，是暗諷奧利佛道登身為英國文化大臣，卻當英國觀眾都是傻子，完全無法分辨。可是奧利佛堅持自己的看法，覺得年紀輕、沒經過劇中那些事件年代的觀眾，就是會以為所有情節都是真正發生過的。

支持英國皇室的族群，對「王冠」中把查爾斯描繪成感情不忠的渣男，又嫉妒妻子比自己受歡迎，沒有一國之君該有的氣度，感到異常刺眼，更冒出一堆陰謀論，控訴編導分明是想弄倒皇室，破壞君主立憲制度。

曾經寫過哈利 王子專書的作者安琪拉勒文就罵道：「這根本是為了除掉皇室家族的攻擊行動，他們之中還有不少人仍在世，這麼做充滿惡意，我覺得他們應該平衡描繪，現在這樣一點都不公平，他們都只看到皇室成員的缺點。」安琪拉認為英國皇室成員們在新冠肺炎疫情期間對國家作了很多，很努力，大家應該要珍惜，好好保護他們。