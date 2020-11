確定接任強尼戴普 「奇異博士」男星將演「怪獸3」

強尼戴普在「怪獸與牠們的產地」系列大反派「葛林戴華德」巫師慘遭換角。(取材自推特)

強尼戴普(Johnny Depp)原本演出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and where to find them)系列大反派邪惡巫師「葛林戴華德」,卻因為與前妻安柏赫德(Amber Heard)的官司纏身,被華納兄弟影業要求離職,先前傳聞「奇異 博士」(Doctor Strange)、丹麥影帝邁斯米克森(Mads Mikkelsen)有望接任,卻遭本人否認,如今華納正式公布,邁斯確定接演新任「葛林戴華德」。

先前「Deadline」報導,「怪獸」系列導演 曾透露,其實原本「葛林戴華德」選角時就曾考慮過邁斯,但最終由強尼接下,如今繞了一大圈,再度回到邁斯手上。

邁斯米克森過往曾演過「謊言的烙印」、「雙面人魔」影集以及「奇異博士」等電影。(圖:傳影互動提供)

邁斯曾獲「丹麥最性感男星」稱號,但他的演技也相當傑出,曾以「謊言的烙印」(The Hunt)拿下坎城影展最佳男演員,並在好萊塢演過「007皇家 夜總會」(007:Casino Royale、「奇異博士」的大反派,也以熱門影集「雙面人魔」(Hannibal)當中的漢尼拔一角聞名,是個外型出色,演技也精湛的大叔。然則消息一出讓許多影迷有些矛盾,即便仍對強尼戴普遭未定的官司判決被撤換,心有不甘,但最終由邁斯接任,其實也是個非常好的決定。

另據鏡周刊報導,至於被迫辭演「怪獸與牠們的產地3」的強尼戴普,在被開除前已為該片拍了一天的戲,但他依然可以領新台幣3億(約1051萬美元)的全額片酬。只是未來強尼戴普還賺不賺得到這種等級的片酬,只怕自己也難估計。