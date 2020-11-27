確定接任強尼戴普 「奇異博士」男星將演「怪獸3」

強尼戴普在「怪獸與牠們的產地」系列大反派「葛林戴華德」巫師慘遭換角。（取材自推特）

強尼戴普（Johnny Depp）原本演出「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and where to find them）系列大反派邪惡巫師「葛林戴華德」，卻因為與前妻安柏赫德（Amber Heard）的官司纏身，被華納兄弟影業要求離職，先前傳聞「奇異 博士」（Doctor Strange）、丹麥影帝邁斯米克森（Mads Mikkelsen）有望接任，卻遭本人否認，如今華納正式公布，邁斯確定接演新任「葛林戴華德」。

先前「Deadline」報導，「怪獸」系列導演 曾透露，其實原本「葛林戴華德」選角時就曾考慮過邁斯，但最終由強尼接下，如今繞了一大圈，再度回到邁斯手上。

邁斯米克森過往曾演過「謊言的烙印」、「雙面人魔」影集以及「奇異博士」等電影。（圖：傳影互動提供）

邁斯曾獲「丹麥最性感男星」稱號，但他的演技也相當傑出，曾以「謊言的烙印」（The Hunt）拿下坎城影展最佳男演員，並在好萊塢演過「007皇家 夜總會」（007：Casino Royale、「奇異博士」的大反派，也以熱門影集「雙面人魔」（Hannibal）當中的漢尼拔一角聞名，是個外型出色，演技也精湛的大叔。然則消息一出讓許多影迷有些矛盾，即便仍對強尼戴普遭未定的官司判決被撤換，心有不甘，但最終由邁斯接任，其實也是個非常好的決定。

另據鏡周刊報導，至於被迫辭演「怪獸與牠們的產地3」的強尼戴普，在被開除前已為該片拍了一天的戲，但他依然可以領新台幣3億（約1051萬美元）的全額片酬。只是未來強尼戴普還賺不賺得到這種等級的片酬，只怕自己也難估計。