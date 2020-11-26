導演突喊話 三代蜘蛛人同在一時空

三代「蜘蛛人」陶比麥奎爾(左起)、湯姆霍蘭德、安德魯加菲，要同台難度高。(取材自推特)

曾執導「奇異 博士」(Doctor Strange的史考特德瑞克森(Scott Derrickson)，雖已因為個人因素離開「奇異博士2」的製作，但他仍擔任續集製作人，繼續協助新任導演 山姆雷米(Sam Raimi)開創「奇異博士」的全新旅程。他近期在推特上發文「每一代的蜘蛛人 都在同一個漫威電影時空」，引發外界討論。

史考特之所以會喊出這段話，起因是知名遊戲媒體「Nerdist」發起一項議題，「請你用一段漫威電影時空的GIF圖片，表達你的個性」，「啟動原始碼」(Source Code)、「魔獸」(Warcraft)導演鄧肯瓊斯(Duncan Jones)則貼出「蜘蛛人：新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)的豬豬人慵懶躺在沙發上喝咖啡的圖片。

就在此時，身為鄧肯好友的史考特，就發出這句意味深長的話，由於奇異博士、蜘蛛人的未來淵源極深，讓這句話更是引人好奇。

讓外界猜疑，難道前兩任蜘蛛人陶比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）真的一如謠言一樣準備回歸？不過如果追溯史考特過往的發言，也常看出他是一個常開玩笑的人，所以，也有可能是玩笑話，有些網友要外界別再在意這句話。