希區柯克懸疑經典重現 「蝴蝶夢」新舊版哪裡不同？

艾米漢默與莉莉詹姆斯在戲中火速墜入愛河。（取材自豆瓣電影）

希區考克（Alfred Hitchcock）1940年的經典懸疑片《蝴蝶夢》（Rebecca）今年重新被Netflix翻拍，這次由《摩天樓》（High-Rise）、《玩命鎗火》（Free Fire）導演班懷特利（Ben Wheatley）執導，男主角麥克森德溫特（Maxim de Winter）由憑《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）走紅的美國演員艾米漢默（Armie Hammer）擔當，以《仙履奇緣》（Cinderella）為代表作的英國 女星莉莉詹姆斯（Lily James）演出德溫特夫人。

新舊版本相隔80年

電影 改編自英國女作家莫里哀（Daphne du Maurier）1938年的同名經典哥德式小說 ，1940年由驚悚電影大師希區考克首度搬上大銀幕，當時由奧斯卡影帝后勞倫斯奧立佛（Laurence Olivier）、瓊芳登（Joan Fontaine）主演。今年則由Netflix和Working Title公司共同合作，重現經典。

1940年的《蝴蝶夢》由勞倫斯奧立佛（左）和瓊芳登（右）主演。（取材自豆瓣電影）

故事描述莉莉詹姆斯飾演出身貧寒的小秘書，每天都要伺候喜歡虐待她的貴婦范霍珀夫人（Mrs. Van Hopper）。某一天，貴婦帶著小秘書到蒙地卡羅度假，小秘書在下榻的豪華酒店遇到剛喪妻的神秘富商德溫特，立刻被德溫特溫柔體貼的個性吸引，兩人墜入愛河，火速閃婚。不過，原以為嫁入豪門是場喜事，她卻發現氣派的英國曼陀麗莊園，卻藏著不能見光的秘密，丈夫已逝的前妻更彷彿陰魂不散，籠罩在莊園各處。

值得一提的是，本片英文名稱「Rebecca」就是德溫特前妻的名字，但這位芮貝卡（Rebecca）卻從頭到尾沒有出現過，僅依靠男主角與管家對她的回憶，建構出她的人設，也呼應了劇情裡她繚繞在宅邸的魅影；觀眾即使沒看過她「本尊」，卻也能對其產生出好惡。這一點無論是在舊作或新作中都完美呈現。

新版《蝴蝶夢》裡的男主角更加溫柔。（取材自豆瓣電影）

男主角不再大男人

艾米漢默飾演滿懷秘密的陰鬱富商，曾在受訪時特別稱讚詹姆斯超認真。他相信詹姆斯肯定把小說看過200遍，「當我拍攝期間有疑惑詢問她時，莉莉就拿出小說翻到那段情節給我看，跟我討論」。

《蝴蝶夢》翻拍新版，不免背負與1940年版比較壓力。艾米漢默表示，導演要他不要看舊版電影，更不要模仿影帝奧立佛，希望他找出現代版的德溫特先生樣貌。

艾米漢默也認為新版的《蝴蝶夢》在保留原著精神下，將故事改編成更貼近現代觀點的版本，尤其是1940年代與現代對於女性態度的落差，「1940年的德溫特先生脾氣暴躁，對待他的妻子就像孩子，講話態度很差，我不相信現代的女性能接受這樣方式」。

艾米漢默表示，德溫特夫人天真、順從的個性，當代女性更像前妻芮貝卡一樣獨立自主。漢默也笑說，搞不好觀眾看完《蝴蝶夢》後，「會認為芮貝卡一點問題都沒有，大罵德溫特先生是混蛋」。

當被問及自己與角色共同點，艾米漢默覺得德溫特先生在情感處理及心理狀態上較為幼稚，又容易被旁人影響，「我才不想成為那種人，希望我不要太像他，我會更成熟、更聰明一點處理事情」。

艾米漢默近年以電影《紳士密令》（The Man from U.N.C.L.E.）、《以你的名字呼喚我》圈粉無數，他也特別希望上述兩部賣座電影能推出續集，「但續集角色須更成熟，我不確定如果《以你的名字呼喚我》距上一部才三年，我們現在能否符合角色設定」。

英國影后克莉絲汀史考特湯瑪斯（後）飾演惡毒管家。（取材自IMDB）

關鍵一幕鳥叫攪局

全片卡司亮眼，除了男女主角外，還有英國影后克莉絲汀史考特湯瑪斯（Kristin Scott Thomas）飾演處心積慮陷害莉莉詹姆斯的惡毒管家。

劇組為培養演員默契、感情，提前三周排練，同為英國演員，詹姆斯對前輩湯瑪斯充滿敬意，不過片中兩人水火不容，詹姆斯笑說：「克莉絲汀真的太棒了，儘管她在劇中不僅企圖把我從窗戶推下去、用力梳我頭髮，還掐我脖子，但排戲結束後我們還是相視而笑。」

詹姆斯也分享拍戲期間的趣事，在一場漢默向妻子坦承關於前妻秘密的重頭戲中，由於場景搭建在老穀倉中，屋中有超多鳥，還不停啾啾叫，詹姆斯笑說，對漢默感到抱歉，「因為當他嚴肅、情緒滿滿地向我告解秘密時，我只聽得到鳥叫聲」，凝重氛圍瞬間破功。

談及《蝴蝶夢》劇中女主角與陌生富商閃婚，豪門婚姻卻帶給自己許多危機，詹姆斯認為，德溫特夫妻都不願意把煩惱向對方傾訴，如果她自己是女主角的閨蜜，應該會大搖特搖德溫特夫人的肩膀，「告訴她勇敢對抗不公平，有事就要說出來」。

莉莉詹姆斯飾演的德溫特夫人比舊作獨立自主。（取材自豆瓣電影）

新版女主角更勇敢

而在莉莉詹姆斯詮釋下的德溫特太太，也不像舊版的設定一樣是個唯唯諾諾、對丈夫德溫特先生百般順從且痴情的女子。新版的德溫特太太在她的演繹下，更勇於探詢丈夫深藏不露的秘密真相。

莉莉詹姆斯也稱讚新版的德溫特太太勇敢、拒絕被丈夫束縛，但她也認為女主角有時過於幼稚，常被愛情沖昏頭，「在這個社群網站盛行的年代，很多年輕女孩都會自我懷疑，我希望她可以給許多人更多力量」。

《蝴蝶夢》乎全程都在蒙地卡羅拍攝，美麗海景盡收眼底，莉莉詹姆斯笑稱她與艾米漢默、克莉絲汀史考特湯瑪斯在拍片閒暇之餘，常常會開車四處閒晃，「那真的很美，金色的沙灘，金色的陽光，我很幸運能在這裡拍戲」。

全片都在蒙地卡羅拍攝，風景優美。（取材自豆瓣電影）

來源：Netflix Asia YouTube