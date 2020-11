希區柯克懸疑經典重現 「蝴蝶夢」新舊版哪裡不同？

艾米漢默與莉莉詹姆斯在戲中火速墜入愛河。(取材自豆瓣電影)

希區考克(Alfred Hitchcock)1940年的經典懸疑片《蝴蝶夢》(Rebecca)今年重新被Netflix翻拍,這次由《摩天樓》(High-Rise)、《玩命鎗火》(Free Fire)導演班懷特利(Ben Wheatley)執導,男主角麥克森德溫特(Maxim de Winter)由憑《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)走紅的美國演員艾米漢默(Armie Hammer)擔當,以《仙履奇緣》(Cinderella)為代表作的英國 女星莉莉詹姆斯(Lily James)演出德溫特夫人。

新舊版本相隔80年

電影 改編自英國女作家莫里哀(Daphne du Maurier)1938年的同名經典哥德式小說 ,1940年由驚悚電影大師希區考克首度搬上大銀幕,當時由奧斯卡影帝后勞倫斯奧立佛(Laurence Olivier)、瓊芳登(Joan Fontaine)主演。今年則由Netflix和Working Title公司共同合作,重現經典。

1940年的《蝴蝶夢》由勞倫斯奧立佛(左)和瓊芳登(右)主演。(取材自豆瓣電影)

故事描述莉莉詹姆斯飾演出身貧寒的小秘書,每天都要伺候喜歡虐待她的貴婦范霍珀夫人(Mrs. Van Hopper)。某一天,貴婦帶著小秘書到蒙地卡羅度假,小秘書在下榻的豪華酒店遇到剛喪妻的神秘富商德溫特,立刻被德溫特溫柔體貼的個性吸引,兩人墜入愛河,火速閃婚。不過,原以為嫁入豪門是場喜事,她卻發現氣派的英國曼陀麗莊園,卻藏著不能見光的秘密,丈夫已逝的前妻更彷彿陰魂不散,籠罩在莊園各處。

值得一提的是,本片英文名稱「Rebecca」就是德溫特前妻的名字,但這位芮貝卡(Rebecca)卻從頭到尾沒有出現過,僅依靠男主角與管家對她的回憶,建構出她的人設,也呼應了劇情裡她繚繞在宅邸的魅影;觀眾即使沒看過她「本尊」,卻也能對其產生出好惡。這一點無論是在舊作或新作中都完美呈現。

新版《蝴蝶夢》裡的男主角更加溫柔。(取材自豆瓣電影)

男主角不再大男人

艾米漢默飾演滿懷秘密的陰鬱富商,曾在受訪時特別稱讚詹姆斯超認真。他相信詹姆斯肯定把小說看過200遍,「當我拍攝期間有疑惑詢問她時,莉莉就拿出小說翻到那段情節給我看,跟我討論」。

《蝴蝶夢》翻拍新版,不免背負與1940年版比較壓力。艾米漢默表示,導演要他不要看舊版電影,更不要模仿影帝奧立佛,希望他找出現代版的德溫特先生樣貌。

艾米漢默也認為新版的《蝴蝶夢》在保留原著精神下,將故事改編成更貼近現代觀點的版本,尤其是1940年代與現代對於女性態度的落差,「1940年的德溫特先生脾氣暴躁,對待他的妻子就像孩子,講話態度很差,我不相信現代的女性能接受這樣方式」。

艾米漢默表示,德溫特夫人天真、順從的個性,當代女性更像前妻芮貝卡一樣獨立自主。漢默也笑說,搞不好觀眾看完《蝴蝶夢》後,「會認為芮貝卡一點問題都沒有,大罵德溫特先生是混蛋」。

當被問及自己與角色共同點,艾米漢默覺得德溫特先生在情感處理及心理狀態上較為幼稚,又容易被旁人影響,「我才不想成為那種人,希望我不要太像他,我會更成熟、更聰明一點處理事情」。

艾米漢默近年以電影《紳士密令》(The Man from U.N.C.L.E.)、《以你的名字呼喚我》圈粉無數,他也特別希望上述兩部賣座電影能推出續集,「但續集角色須更成熟,我不確定如果《以你的名字呼喚我》距上一部才三年,我們現在能否符合角色設定」。

英國影后克莉絲汀史考特湯瑪斯(後)飾演惡毒管家。(取材自IMDB)

關鍵一幕鳥叫攪局

全片卡司亮眼,除了男女主角外,還有英國影后克莉絲汀史考特湯瑪斯(Kristin Scott Thomas)飾演處心積慮陷害莉莉詹姆斯的惡毒管家。

劇組為培養演員默契、感情,提前三周排練,同為英國演員,詹姆斯對前輩湯瑪斯充滿敬意,不過片中兩人水火不容,詹姆斯笑說:「克莉絲汀真的太棒了,儘管她在劇中不僅企圖把我從窗戶推下去、用力梳我頭髮,還掐我脖子,但排戲結束後我們還是相視而笑。」

詹姆斯也分享拍戲期間的趣事,在一場漢默向妻子坦承關於前妻秘密的重頭戲中,由於場景搭建在老穀倉中,屋中有超多鳥,還不停啾啾叫,詹姆斯笑說,對漢默感到抱歉,「因為當他嚴肅、情緒滿滿地向我告解秘密時,我只聽得到鳥叫聲」,凝重氛圍瞬間破功。

談及《蝴蝶夢》劇中女主角與陌生富商閃婚,豪門婚姻卻帶給自己許多危機,詹姆斯認為,德溫特夫妻都不願意把煩惱向對方傾訴,如果她自己是女主角的閨蜜,應該會大搖特搖德溫特夫人的肩膀,「告訴她勇敢對抗不公平,有事就要說出來」。

莉莉詹姆斯飾演的德溫特夫人比舊作獨立自主。(取材自豆瓣電影)

新版女主角更勇敢

而在莉莉詹姆斯詮釋下的德溫特太太,也不像舊版的設定一樣是個唯唯諾諾、對丈夫德溫特先生百般順從且痴情的女子。新版的德溫特太太在她的演繹下,更勇於探詢丈夫深藏不露的秘密真相。

莉莉詹姆斯也稱讚新版的德溫特太太勇敢、拒絕被丈夫束縛,但她也認為女主角有時過於幼稚,常被愛情沖昏頭,「在這個社群網站盛行的年代,很多年輕女孩都會自我懷疑,我希望她可以給許多人更多力量」。

《蝴蝶夢》乎全程都在蒙地卡羅拍攝,美麗海景盡收眼底,莉莉詹姆斯笑稱她與艾米漢默、克莉絲汀史考特湯瑪斯在拍片閒暇之餘,常常會開車四處閒晃,「那真的很美,金色的沙灘,金色的陽光,我很幸運能在這裡拍戲」。

全片都在蒙地卡羅拍攝,風景優美。(取材自豆瓣電影)

