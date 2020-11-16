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「漢彌爾頓」打敗「花木蘭」 成最紅串流首輪片

記者蘇詠智／綜合報導
「漢彌爾頓」為Disney+打了漂亮的勝仗。（取材自IMDb）
「漢彌爾頓」為Disney+打了漂亮的勝仗。（取材自IMDb）

新冠肺炎重創歐美影業，原定在戲院放映的新片愈來愈容易改在串流平台直接上架，雖然各平台對於收視數字守口如瓶，美國有研究機構公布調查結果：Disney+「漢彌爾頓」是本年度最熱門的串流首輪影片，亞馬遜「芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課」緊追在後，真人版「花木蘭」僅第6名。

迪士尼砸2億美元拍攝的「花木蘭」，被迫在有Disney+的地區直接上架、跳過戲院，至今外界沒接到任何確切數字，雖然迪士尼CEO鮑伯查佩克稱他很滿意「花木蘭」的表現，各方推論Disney+訂戶還要另外再付近30美元才能欣賞「花木蘭」，恐讓不少人打消念頭，且皮克斯最新動畫「靈魂急轉彎」確定在美直接上Disney+卻無需額外付費，被認為「花木蘭」應是不如預期，否則迪士尼不用改變做法。不過Disney+訂戶衝破7000萬，「花木蘭」、「靈魂急轉彎」之類的首輪強片愈多絕對愈有幫助，鮑伯也透露未來更多迪士尼新片考慮循類似的推出模式。

超夯歌舞劇的演出錄影版「漢彌爾頓」為Disney+打贏漂亮一仗，戲本身透過勁歌熱舞呈現美國開國元勳之一亞歷山大漢彌爾頓傳奇生平，堪稱近年來最叫好叫座的百老匯招牌大戲，雖然迪士尼僅是將其舞台上的表演做畫面記錄，而非翻拍成為實景電影，卻也創下熱烈的收視，毫無意外的穩坐冠軍。

「芭樂特」相隔14年出續集魅力仍驚人，推出才不到一個月，熱門榜上已坐二望一，相當受到老美的喜愛。最出人意表的是台灣上戲院、美國直接上架的「間諜速成班」高居第三名，然後才是一堆Netflix自製影片和「花木蘭」，觀眾口味顯然不一定好猜。在前20名榜上，有9部來自Netflix，串流平台一哥的位置仍然很穩。

迪士尼大老闆滿意「花木蘭」的表現，外界卻推論不如預期。（取材自IMDb）
迪士尼大老闆滿意「花木蘭」的表現，外界卻推論不如預期。（取材自IMDb）

花木蘭 迪士尼 美國

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