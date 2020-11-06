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米高福克斯驚曝 兩年前差點癱瘓

記者蘇詠智／綜合報導
「回到未來」35年前大賣，米高福克斯成影迷偶像。（取材自imdb）
「回到未來」35年前大賣，米高福克斯成影迷偶像。（取材自imdb）

曾因「回到未來」（Back to the Future）紅遍好萊塢的米高福克斯（Michael J. Fox），因罹患帕金森氏症，大銀幕事業被迫中斷，剛開始還回到小螢幕演出叫好叫座的影集「城市大贏家」（Spin City），後來連影集也不能常接，對抗病魔成為生活重心。最新一期「時人」再度以他為封面人物，他透露兩年前差點癱瘓，人生又面臨一段黑暗時光。

35年前「回到未來」讓原本沒人熟識的米高福克斯成為家喻戶曉的巨星，他的真實人生卻沒辦法像影片情節那麼圓滿，帕金森氏症讓他的演藝生涯提前告一段落，兩年前他的脊柱又長了腫瘤，雖非癌症卻快速增生，令他全身劇痛，倘若不及早手術，恐將導致癱瘓。

所幸這次手術成功除去腫瘤，但米高福克斯必須花四個月重新學習如何走路，他認為最糟糕的應已過去，與家人度假散心，再回到紐約的住所，準備客串史派克李（Spike Lee）監製的電影「轉動光陰」（See You Yesterday），不料開拍當天上午他在廚房跌倒、嚴重弄傷手臂，只能靠在牆壁上，一面等待救護車前來，腦中突然閃過一堆很灰暗的念頭，他形容為「人生最黑暗的時刻之一 」，嘆道：「我怎麼還擺得出亮麗的表情上鏡頭？」

突然間他擔心自己無法再樂觀、無法再帶給病友勇氣，直到轉念再想，已經發生的事情不能改變，卻可以不用將之視為懲罰或是不幸，他打趣形容明年6月要滿60歲的自己是抱著「耳順老人的樂觀」，心中更加感恩知足。

將邁向60歲的米高福克斯透露如何在病痛中仍不失樂觀。（取材自People）
將邁向60歲的米高福克斯透露如何在病痛中仍不失樂觀。（取材自People）

腫瘤 紐約 癌症

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