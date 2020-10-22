揭「飛越比佛利」主角耍大牌 潔西卡艾芭遭打臉

潔西卡艾芭透露年輕時客串「飛越比佛利」的不愉快經驗，引起一陣風波。（路透資料照片）

好萊塢 女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）近日在訪談節目中提到，1998年她在當紅偶像劇「飛越比佛利」（Beverly Hills）跑龍套，卻被勒令不能跟眾家主角們對到眼，否則有可能馬上被踢出片場，讓她感到有些困擾，畢竟有時還是會對到戲，不能看對方的眼睛，要往哪兒做表情呢？

此話一出，果然大家都忙著問當年「飛越比佛利」主角們的說法，男主角傑森普里斯萊（Jason Priestley）反駁：「我們戲裡從來沒有這個規定，我不知道當初誰告訴她不能跟我們對到眼的？我不曉得她那時客串我們的戲有怎樣的感覺，但我自己絕不會這樣要求她，我總是讓來我們這兒客串的人感到賓至如歸。」

而當年的兩位女主角珍妮葛斯(Jennie Garth)、托莉史培林（Tori Spelling），也不想背上黑鍋，兩人戲裡演好友、戲外交情也延續超過20年，近期還要一起開podcast節目，珍妮在節目預告裡就拿這話題來開刀，問托莉：「是妳告訴她不能跟我對到眼的嗎？因為我的戲都是跟她在一起，如果有誰不想跟旁人對到眼，那一定就是指我了，可是我都不記得了呢，因為我的記性大概是世界上最差的了。」托莉也表示，不知道為什麼客串明星都不喜歡他們這些主角、眼光也不看過來，他們明明對人都蠻好的啊，原來有這種事。她還笑稱自家的寶寶都用潔西卡公司出品的乾淨、無污染濕紙巾呢。

專門打臉八卦 的網站則認為，潔西卡沒有刻意要挑起爭端，「飛越比佛利」主角表明無辜立場也無可厚非，最有問題的則是在兩邊煽風點火想炒話題的雜誌。