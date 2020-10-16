Netflix殺出戲院低谷 新片豪氣網羅1王3后

李奧納多狄卡皮歐將要連續演出兩部影音串流平台投資拍攝的影片。(路透資料照片)

受到新冠肺炎影響，美國 戲院已經大半年沒幾部好萊塢巨片推出，觀眾人數跌到谷底，最大連鎖影城AMC甚至宣稱可能今年底、明年初就會耗盡所有現金；與此恰成反比的則是影音串流平台愈來愈興盛，Netflix 最新喜劇甚至開出李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）等大堆頭帝后陣容。

珍妮佛勞倫斯新片將和一堆大牌巨星合作。(路透資料照片)

影音串流平台趁戲院景氣低到谷底，灑錢網羅巨星、名導，Netflix最新自製喜劇「Don't Look Up」由小珍妮佛與李奧納多飾演一對低階科學家，為了警告人類可能有小行星撞毀地球，跑遍全美發布警訊，無奈碰到的人們不是不相信，就是不在意。

除了一早就敲定小珍妮佛擔任主角之一，這部片籌備過程中還網羅了凱特布蘭琪，也一直向李奧納多招手，直到他確定拍攝不會與新片「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)撞期才點頭加入。

此外，尚有鮮肉提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)、資深影后梅莉史翠普、「六人行」馬修派瑞（Matthew Perry）等人被Netflix網羅進該片，堪稱連大銀幕新片都遠遠不及的黃金陣容。

鮮肉提摩西夏勒梅也被Netflix網羅。(路透資料照片)

而李奧納多的「花月殺手」也由Apple TV+投資拍攝，顯然願意找大牌壯聲勢的不只是Netflix，同樣開張快滿一年的Disney+也要擴大部門，將影音平台經營得更有聲有色，充分突顯影音平台正當道的氣勢。