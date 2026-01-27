我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在澳網8強賽面對美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），全場發出24記「愛司」，在超過3小時激戰中以6：3、6：7（7：5）、6：1、7：6（7：3）拿下勝利，連3年打進4強。

影片來源：YouTube@Australian Open

名列第3種子的德國名將讚對手底線表現非常好，「好一段時間了，我不認為我有打到任何底線表現那麼好的選手。沒有我的愛司球，我今天就不會贏下比賽。我當然非常開心我的發球表現，很高興再度進入4強。」

這場比賽兩度打到「搶7」，澤瑞夫第二盤5：3領先下卻連失4分，讓20歲的對手扳平盤數；第四盤他在5：6時瓦解對手破發點也是盤末點，「搶7」更是連拿6分，在握有絕對領先下以7：3迎接勝利。

28歲的澤瑞夫生涯已經3度打進大滿貫決賽，包括去年的澳網，但和高捧金盃都差最後一勝。去年他整季只在慕尼黑捧冠，世界排名仍高居世界第三，但形容2025年賽季是「極度令人失望」的一季，不過年度第一場大滿貫有好的開始，下戰將和西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和地主希望「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）的勝家對決。

列25種子的勒納．田上一輪4盤擊退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天也造成澤瑞夫不少壓力，離場時獲得球迷熱烈掌聲；今年打進8強將讓他世界排名從目前的29上升到24名，將是生涯首度進入世界前25。

澳網 德國 阿爾卡拉斯

上一則

NBA／柯瑞、格林都沒打 灰狼讓勇士只得83分創本季新低

延伸閱讀

WSJ：美國最新國防戰略 緩和與解放軍關係

WSJ：美國最新國防戰略 緩和與解放軍關係
澳網／賞18歲美國新星「鴨蛋」 莎芭蓮卡強勢挺進4強

澳網／賞18歲美國新星「鴨蛋」 莎芭蓮卡強勢挺進4強
熱浪來襲恐飆出45度高溫 澳網主辦單位籲球迷留意

熱浪來襲恐飆出45度高溫 澳網主辦單位籲球迷留意
澳網／對手因傷退賽 約克維奇不戰而勝晉級男單8強

澳網／對手因傷退賽 約克維奇不戰而勝晉級男單8強

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」