澳網／史上首位 約克維奇退荷蘭好手大滿貫400勝到手

約克維奇成為網壇史上首位大滿貫400勝選手，賽後他拿起球拍在場中拉起「小提琴」慶祝。。（路透）

前世界球王約克維奇 今天在澳網 男單第3輪賽事遭遇荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），最終以6：3、6：4、7：6（7：4）直落三取勝，成為網壇史上首位大滿貫400勝選手。

影片來源：YouTube@Australian Open

約克維奇今年澳網之旅可說是一趟紀錄之旅，在首輪取勝後就已經拿下生涯在澳網的第100勝，這也讓他在四大滿貫賽中僅剩下美網尚未突破百勝（目前95勝）紀錄，而在第二輪擊敗義大利 選手馬埃斯特雷利（Francesco Maestrelli）後，約克維奇的大滿貫400勝更是僅差最後一步。

今天的男單第3輪賽事，約克維奇則是碰上世界排名第75名的荷蘭范德贊舒爾普，去年雙方在印地安泉名人賽交手時，范德贊舒爾普就曾爆冷擊敗約科維奇，不過雙方今天再度交手，約克維奇也再度展現壓倒性實力。

在首盤賽事中，約克維奇絲毫沒有讓范德贊舒爾普有越雷池一步的機會，在第4局破發後以6：3先下一城，第二盤開盤後更是連保帶破連拿3局，儘管范德贊舒爾普也在第4局完成本場比賽首度破發，但約克維奇仍是穩住陣腳，以6：4搶先聽牌。

第三盤雙方在第4、5局各自打破對方發球局後，第12局范德贊舒爾普更是在約克維奇發球局取得個人今天首個盤末點，不過約克維奇靠著一記強勁的直線球讓范德贊舒爾普絲毫沒有回拍機會，最終他也化解兩個盤末點將比賽帶入搶七。

關鍵搶七局約克維奇雖然一度出現雙發失誤，但范德贊舒爾普面對壓力也連續出現非受迫性失誤，讓約克維奇把握住機會拉開差距，最終以7：6（7：4）成功關門，晉級到16強，也達成大滿貫生涯400勝里程碑，賽後約克維奇也拿起球拍在場中拉起「小提琴」慶祝。