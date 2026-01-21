澳網／瓦解對手盤末點 謝淑薇女雙直落二開紅盤

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（右）與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左），資料照片。（路透）
2024年包辦澳網女雙、混雙金盃的台灣「一姊」謝淑薇，今天展開年度第一場大滿貫旅程，她和去年一起打進決賽的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）通過首輪考驗，以7：5、6：2力退去年溫布頓打進4強的地主、美國聯軍蓋德茨基（Olivia Gadecki）／卡胡琪（Desirae Krawczyk），為台將打響第一炮。

今年女雙共有3組台將，台拉組合名列第3種子排序最高，詹皓晴和中國「金花」蔣欣玗列14種子，吳芳嫺則與日本穗積繪莉攜手；何承叡成男將唯一代表，和德國耶本斯（Hendrik Jebens）繼去年美網繼續攜手，首輪將挑戰大會第7種子。

同樣女雙、混雙出擊的謝淑薇，今天先迎接女雙首輪賽事，第3種子面對美澳組合，第一盤率先破發下取得3：1領先，但第8局遭到回破，第10局還被對手逼出破發點和盤末點，所幸瓦解危機後成功保發，接續第11局更完成突破，進而以7：5先下一城。

第二盤台拉組合更是一下場就破發成功，第7局再度破發，領先已擴大到5：2，雖花費一些力氣仍再第4個賽末點結束比賽，前進女雙第二輪。

謝淑薇 澳網 德國

網球／36歲詹詠然宣布退役 將在澳網舉辦退休儀式

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

澳網／老將不死 38歲約克維奇直落三迎接百勝

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

