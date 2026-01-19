澳網最年長女單選手 45歲大威廉絲首輪惜敗

美國女網名將大威廉絲(見圖)以45歲大齡參加澳網公開賽，敗給塞爾維亞選手達尼洛薇琪。(路透)

女網名將大威廉絲(Venus Williams)18日在澳網 首輪寫下歷史，以45歲之齡成為澳網歷來最年長女單選手，可惜她在澳網首輪止步，敗給比她年輕20多歲的對手。

大威廉絲18日持外卡資格參賽，以45歲之齡成為澳網最年長參賽女單選手，當她走進澳網凱恩球場(John Cain Arena)時，全場觀眾起立鼓掌，向這位美國名將致敬。

儘管大威廉絲18日在澳網首輪開賽之初展現球后風範，一度使24歲的塞爾維亞選手達尼洛薇琪(Olga Danilovic)陷入苦戰，但最終仍以7比6(5)、3比6、4比6惜敗。 塞爾維亞選手達尼洛薇琪(見圖)18日在澳網公開賽擊敗美國女網名將大威廉絲。(美聯社)

大威廉絲生涯坐擁七座大滿貫賽冠軍頭銜，包括五座溫網及兩座美網女單后冠，她曾奪下2003及2017年澳網女單亞軍，這是她睽違五年來首度重返澳網。

在事業巔峰時，大威廉絲曾登上世界球后，但她目前生涯已步入尾聲，世界排名掉到第576。她於1998年首度征戰澳網時，現年24歲的達尼洛薇琪還未出生。

達尼洛薇琪賽後受訪時坦言，比賽時她感到非常緊張，能與大威廉絲交手，不能掉以輕心，這種機會不是每天都有。她說，「賽前我就告訴自己，一定要好好把握這一刻，能和威廉斯交手，我絕不能掉以輕心，」達尼洛薇琪說，「能和這樣一位傳奇人物比賽，真是太榮幸了。」

大威廉絲在賽後離場時揮手向觀眾示意，現場再度響起雷鳴般的掌聲與歡呼，向這位寫下歷史紀錄的體壇傳奇表達敬意。她說，「今天在球場上的經歷真是太棒了」，「我現在正全力以赴地投入到比賽，」「我接下來的重點是雙打比賽。所以我現在滿腦子都是這方面的事情。」