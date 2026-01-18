大威廉絲45歲征戰澳網寫歷史 首輪惜敗年輕對手

我的頻道

中央社墨爾本18日綜合外電報導
大威廉絲（Venus Williams）在澳網首輪寫下歷史，以45歲之齡成為澳網歷來最年長女單選手，可惜她在澳網首輪止步，敗給比她年輕20多歲的對手。（美聯社）

美國女網名將大威廉絲（Venus Williams）今天在澳網首輪寫下歷史，以45歲之齡成為澳網歷來最年長女單選手，可惜她在澳網首輪止步，敗給比她年輕20多歲的對手。

大威廉絲今天持外卡資格參賽，以45歲之齡成為澳網最年長參賽女單選手，當她走進澳網凱恩球場（John Cain Arena）時，全場觀眾起立鼓掌，向這位美國名將致敬。

儘管大威廉絲今天在澳網首輪開賽之初展現球后風範，一度使24歲的塞爾維亞選手達尼洛薇琪（Olga Danilovic）陷入苦戰，但最終仍以7比6（5）、3比6、4比6惜敗。

大威廉絲生涯坐擁7座大滿貫賽冠軍頭銜，包括5座溫網及2座美網女單后冠，她曾奪下2003及2017年澳網女單亞軍，這是她睽違5年來首度重返澳網。

在事業巔峰時，大威廉絲曾登上世界球后，但她目前生涯已步入尾聲，世界排名掉到第576。她於1998年首度征戰澳網時，現年24歲的達尼洛薇琪還未出生。

達尼洛薇琪賽後受訪時坦言，比賽時她感到非常緊張，能與大威廉絲交手，不能掉以輕心，這種機會不是每天都有。

大威廉絲在賽後離場時揮手向觀眾示意，現場再度響起雷鳴般的掌聲與歡呼，向這位寫下歷史紀錄的體壇傳奇表達敬意。

