我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

改炫、改舒適可能反要命 這些汽車配件建議別亂換

澳網／挑戰第11冠力拚25座大滿貫 約克維奇看好自己

中央社／ 墨爾本18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
約克維奇說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心。 （路透）
約克維奇說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心。 （路透）

塞爾維亞名將約克維奇昨天說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心，認為只要狀態到位，仍能擊敗任何對手。

法新社報導，現年38歲的約克維奇（Novak Djokovic），正以第11座澳網冠軍以及第25座大滿貫為目標。

為了實現這一願望，他必須突破連續兩屆澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）及男單世界排名第一阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的封鎖。自從約克維奇在2023年美國公開賽拿下第24座大滿貫冠軍後，辛納和阿爾卡拉斯已包辦過去八項大滿貫賽事冠軍。

約克維奇這位前世界球王2025年四大賽都闖進四強，他對於自己能擊敗辛納和阿爾卡拉斯這兩位年輕好手仍充滿信心。

他在賽前受訪時表示：「其實，我知道只要我健康、能在某天把所有因素都完美結合時，我就覺得自己可以打敗任何人。」

「如果我沒有這種信念與自信，我就不會坐在這裡與大家對談，也不會繼續奮戰。」

「我依然充滿動力，當然我了解辛納和阿爾卡拉斯現在的表現確實高出其他人一截。」

「這是事實，不過這不代表其他人沒機會。所以我始終對自己在任何賽事、特別是在這裡，都很有信心。」

若能再下一城，約克維奇將正式超越澳洲名將寇特（Margaret Court），獨占大滿貫冠軍數歷史紀錄。

他說：「外界一直討論第25座冠軍，但我盡量讓自己專注於已經完成的成就，而不是可能達成的目標。當然，我希望有一天能達成（25冠），但目前24冠也不賴。」

「我必須珍惜這一切，提醒自己過去擁有多麼精彩的職業生涯，同時也要釋放那些不必要的壓力。」

他將於19日在墨爾本展開征程，首戰對手是世界排名第71的西班牙選手馬蒂內茲（PedroMartinez）。

約克維奇 阿爾卡拉斯 辛納

上一則

大威將以45歲之齡迎戰澳網女單首輪 已做好挑戰準備

延伸閱讀

墨比爾斯繼續看好台股 示警金價已漲太高 要留意美元反彈

墨比爾斯繼續看好台股 示警金價已漲太高 要留意美元反彈
澳網／秒出局被費德勒笑虧 周杰倫喊好糗：明年跟我組雙打

澳網／秒出局被費德勒笑虧 周杰倫喊好糗：明年跟我組雙打
澳網／費德勒退休多年還打贏世界第12 網：可以準備復出了

澳網／費德勒退休多年還打贏世界第12 網：可以準備復出了

澳網／周杰倫沒碰到球就輸掉 被球王費德勒調侃

澳網／周杰倫沒碰到球就輸掉 被球王費德勒調侃

熱門新聞

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
曼菲斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊比賽檔案照。（美聯社）

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

2026-01-12 12:14
Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）

MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

2026-01-15 01:27
林昀儒檔案照。（新華社）

台「國民金孫」林昀儒4強苦戰勝張本智和 WTT杜哈爭冠軍

2026-01-11 09:33

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案