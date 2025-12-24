網球／45歲大威在佛州辦第2場婚禮 小威送遊艇當新婚禮物

大威的老公是義大利模特兒兼演員的普雷蒂（Andrea Preti）。（美聯社）

45歲的網壇傳奇大威（Venus Williams）在社交媒體上曬出在佛州 棕櫚灘（Palm Beach）舉行婚禮的照片，老公是義大利 模特兒兼演員、37歲的普雷蒂（Andrea Preti），妹妹小威(Serena Williams)也送上祝福。

大威與普雷蒂其實9月就已在義大利伊斯基亞島（Ischia）低調完婚，並於12月在佛州辦第二場為期五天的婚禮。

大威斯向Vogue表示：「我們一直夢想在義大利舉行婚禮，但沒有足夠時間完成法律文件，因為我是外國人，流程可能需要八個月左右，所以我們決定再辦第二場婚禮。」

「大家都說婚禮過得很快，而確實如此，」大威分享道，「我們從周一就開始慶祝。小威送了我們一份禮物——一艘漂亮的遊艇，所有餐點與安排都是她一手包辦。船上只有10到12位親近的家人與朋友，我們唱歌、跳舞、聊天、八卦，就是單純享受彼此的陪伴。」

大威與普雷蒂於2024年7月首度傳出戀情，並於今年1月31日訂婚。

在這段感情之前，大威曾多次表示自己不急於投入戀愛。她在2021年受訪時曾說：「我很喜歡現在的生活，並不想因為任何理由改變它。我不著急，但朋友們不相信我。」