我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

網球／45歲大威在佛州辦第2場婚禮 小威送遊艇當新婚禮物

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
大威的老公是義大利模特兒兼演員的普雷蒂（Andrea Preti）。（美聯社）
大威的老公是義大利模特兒兼演員的普雷蒂（Andrea Preti）。（美聯社）

45歲的網壇傳奇大威（Venus Williams）在社交媒體上曬出在佛州棕櫚灘（Palm Beach）舉行婚禮的照片，老公是義大利模特兒兼演員、37歲的普雷蒂（Andrea Preti），妹妹小威(Serena Williams)也送上祝福。

大威與普雷蒂其實9月就已在義大利伊斯基亞島（Ischia）低調完婚，並於12月在佛州辦第二場為期五天的婚禮。

大威斯向Vogue表示：「我們一直夢想在義大利舉行婚禮，但沒有足夠時間完成法律文件，因為我是外國人，流程可能需要八個月左右，所以我們決定再辦第二場婚禮。」

「大家都說婚禮過得很快，而確實如此，」大威分享道，「我們從周一就開始慶祝。小威送了我們一份禮物——一艘漂亮的遊艇，所有餐點與安排都是她一手包辦。船上只有10到12位親近的家人與朋友，我們唱歌、跳舞、聊天、八卦，就是單純享受彼此的陪伴。」

大威與普雷蒂於2024年7月首度傳出戀情，並於今年1月31日訂婚。

在這段感情之前，大威曾多次表示自己不急於投入戀愛。她在2021年受訪時曾說：「我很喜歡現在的生活，並不想因為任何理由改變它。我不著急，但朋友們不相信我。」

義大利 佛州

上一則

NBA／獨行俠雙狀元合砍64分 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球

延伸閱讀

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機
最小僅1歲 佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒

最小僅1歲 佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓
北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

熱門新聞

戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
投手金恩以三年7500萬美元合約回到教士隊。(路透)

MLB／達比修出馬拉攏 金恩續留教士爆料連自己經紀人都被他電到

2025-12-20 01:50
大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平球員卡300萬美元成交 韓媒驚：彩券頭獎獎金3倍

2025-12-21 15:52
火箭隊教練尤多卡。（路透）

NBA／火箭教練轟完裁判 聯盟報告列裁判3錯誤哨音

2025-12-16 22:25
阿爾卡拉斯2024年獲得法網冠軍後與費雷羅合影。（路透檔案照）

助他拿下24冠6個大滿貫 阿爾卡拉斯與恩師費雷羅「分手」

2025-12-17 11:02

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍