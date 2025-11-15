網球／「絕代雙驕」ATP年終賽爭冠 小蠻牛、辛納爭507萬獎金

ATP年終賽的決賽組合出爐，由當今兩大球星西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（左）和義大利名將辛納（右）再度會師最終戰。圖為兩人10月18日在沙烏地阿拉伯的「六王大滿貫」決賽後合影。（歐新社）

ATP年終賽的決賽組合出爐，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）和尋求衛冕的地主名將辛納 （Jannik Sinner）再度會師最終戰，這將是兩人今年連三場大滿貫決賽對決後，再一次爭奪大賽金盃。

阿爾卡拉斯四強賽以6：2、6：4擊敗加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime），晉級決賽就已確定帶著「年終球王」身分迎接下個賽季；辛納以7：5、6：2拍下澳洲 「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），打下跨季連拿18盤紀錄，離衛冕和破紀錄的507萬1000美元冠軍獎金只差最後一步

阿爾卡拉斯笑說：「我期待至少有3到4個觀眾會為我加油。這一定會是場硬仗，我只是很開心在另一場決賽看到辛納。每一次我們決賽碰頭，我們都會將能力提升到最高層級。」

連三度打進年終賽決賽的辛納也說，和「小蠻牛」的對決是自己期待的比賽，「對我來說也可以檢視我的水準到哪裡，在此同時，進入休賽季前有這樣的對決也是好事。」今年法網和美網失利的辛納還補充，年終賽是在室內硬地賽場，對他來說是很舒適的場地，不過每次對決都不相同，就算在同樣場地也會有不同故事。

這也是「絕代雙驕」今年第6度對決，阿爾卡拉斯握有生涯對戰辛納的10勝5敗優勢，今年將尋求首度在年終大賽登頂。