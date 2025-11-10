網球／辛納ATP年終賽開紅盤 挑戰破紀錄507萬冠軍獎金

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
義大利名將辛納。（歐新社）
ATP年終賽在義大利杜林登場，身為衛冕者和地主雙重身分的義大利名將辛納（Jannik Sinner），尋求連霸第一步踏得穩健，面對加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）以7：5、6：1打下對戰4連勝，也為「年終球王」爭奪戰開出紅盤。

辛納和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都有機會以「年終球王」身分迎接新賽季，年終賽成為決定球王寶座的關鍵站。兩位選手分局大會前2種子，預賽分組不同組，昨天阿爾卡拉斯首戰奪勝，辛納今天跟上腳步，且因阿里辛第一盤尾聲出現左腳不適狀況，讓辛納第二盤打得輕鬆許多。

「一直到6：5比賽都很難打，直到他出現身體狀況。」第一盤尾聲完成關鍵破發的辛納也提到，所屬的分組很不好打，有強勁發球的對手，也有身體素質很強的選手，「你需要整場比賽保持專注，因為一旦被破發，很難再扳回來。」

辛納去年以未失一盤姿態奪冠，獲得488萬1100美元的高額獎金，今年賽事總獎金達1550萬美元，冠軍獎金再提升到破紀錄的507萬1000美元獎金，這也是ATP賽事首度冠軍獎金突破500萬美元。

第二日賽程的另場比賽，遞補進入名單的另名地主穆塞蒂（Lorenzo Musetti）以3：6、4：6不敵去年打進決賽的美國弗里茲（Taylor Fritz）。

辛納 義大利 阿爾卡拉斯

