網球／只在草地練習2天 阿爾卡拉斯再奪女王盃冠軍

阿爾卡拉斯奪下女王盃網球賽男單冠軍獎盃。（新華社）

西班牙的頭號種子阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）22日以7：5、6：7（5）和6：2戰勝捷克好手萊赫卡（Jiri Lehecka），第二次捧起ATP500女王盃網球賽男單冠軍獎盃。

阿爾卡拉斯2023年第一次出戰女王盃即在這一溫網前的草場賽事上奪冠。今年他法網 衛冕後給自己短暫放假慶祝，然後來到倫敦連勝4場晉級決賽。

當日面對世界排名第25位的萊赫卡，擁有5個大滿貫冠軍頭銜的阿爾卡拉斯雖然第二盤因為關鍵時刻發球雙誤讓對手把比賽拖入決勝盤，但總體表現保持在很高水準，最終笑到最後。

這位22歲的世界第二賽後坦言，因為賽前只在草場上練習了兩天，所以這座獎盃完全不在自己的預期之內。「我來這兒只是想打個兩、三場比賽，找找在草場上移動的感覺，然後看看自己哪些地方需要提高。」即將開啟溫網衛冕征程的阿爾卡拉斯說。「結果我在草場上適應得非常快，這讓我感到自豪。」

23歲的萊赫卡本次比賽狀態火熱，第一輪就淘汰了澳大利亞的5號種子德米納爾，半決賽又擊敗了被本土觀眾寄予厚望的世界第四德雷珀。

「我為自己能有機會衝擊冠軍感到超級開心。」第一次打進草場賽事決賽的萊赫卡說，「我今天已竭盡全力，可惜還不足以獲勝。」