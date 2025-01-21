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澳網／球王辛納克服酷暑挺進8強 放眼2連霸

體育新聞組／綜合報導
辛納挺進男單8強，朝澳網二連霸之路邁進。（歐新社）
辛納挺進男單8強，朝澳網二連霸之路邁進。（歐新社）

世界排名第一的義大利好手辛納（Jannik Sinner）20日在澳網場上面臨消耗體力的高溫，期間甚至叫了醫療暫停，但最後仍克服酷暑，挺進男單8強，續朝澳網二連霸之路邁進。

中央社引述法新社報導，澳網頭號種子辛納在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6：3、3：6、6：3、6：2擊敗丹麥好手魯內（Holger Rune），僅丟失一盤，兩人比賽期間一度都需接受治療。

辛納在悶熱環境下苦苦掙扎，他的手明顯顫抖，第三盤期間必須測量心跳速度，隨後喊出醫療暫停離開球場。同樣在第三盤，魯內則因右膝痠痛接受治療。

之後，兩人經歷長達20分鐘的罕見賽事延誤。辛納在第4盤一開始，以強力發球打壞將球網固定在地板上的金屬螺栓，因為修復作業導致賽事延遲。

辛納說：「這（比賽）確實非常非常艱難。」他說：「我度過一個不尋常的早晨，因為我今天沒有熱身。我心裡已經知道我今天會面對困境。」

迄今，辛納已摘下2座大滿貫金盃，包括美網及澳網各1座，本屆志在澳網二連霸，希望在本球季成為首位奪得3項大滿貫賽事冠軍的義大利男單選手。

辛納下一輪將對決第8種子的澳洲選手德米納爾（Alex de Minaur），或是迅速崛起的美國新星米歇爾森（Alex Michelsen）。

法國38歲老將蒙菲斯（Gael Monfils）在澳洲網球公開賽男單16強，與美國22歲好手謝爾頓（Ben Shelton）交手，但打到第4盤氣力放盡選擇退賽，謝爾頓成功晉級8強。

前3盤蒙菲斯與謝爾頓都進入搶七，比分為6：7（3：7）、7：6（7：3）、6：7（2：7）。第4盤0：1時蒙菲斯選擇退賽，讓謝爾頓帶走勝利。

蒙菲斯賽後坦言已超出自己極限，並稱讚後輩，「我愛謝爾頓，這孩子太棒了，充滿活力，是很好的人。與你所愛的人對戰總是很艱辛，我們都展現旺盛的鬥志。」

謝爾頓也稱讚前輩，「蒙菲斯是我從小看到大的球員。38歲，我希望到時候我能不用柱拐杖走路，21日他以這種方式推動我，過去幾周讓觀眾感到快樂，真令人印象深刻。我也希望我在那個年紀時，能和家人一起創造那樣的回憶。」

謝爾頓接下來預計在8強戰對上義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego）。

辛納挺進男單8強，朝澳網二連霸之路邁進。（路透）
辛納挺進男單8強，朝澳網二連霸之路邁進。（路透）

澳網 義大利 澳洲網球公開賽

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