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澳網／鄭欽文開門紅卻不滿意：我給自己打70分

新華社／墨爾本12日電
1月12日，鄭欽文在比賽中回球。（新華社）
1月12日，鄭欽文在比賽中回球。（新華社）

中國名將鄭欽文12日在澳網女單首輪比賽中2：0取勝，但她對比賽過程並不滿意。當被問及給自己打多少分時，她說：「70分。」

「如果（第一盤）5：3（之後順利）拿下來，我可能會打90分。」她賽後告訴記者。

「確實有一點跌宕起伏。我也沒有想到比賽進程是這樣的。我當時以為5：3之後是可以拿下來的，但5：3時沒有拿下來；5：4時，我想應該是穩了的。」

5：4領先時進入鄭欽文的發球局，她很快以40：0領先，一場看似輕鬆的比賽卻就此急轉直下。首次參加澳網的羅馬尼亞小將托多尼挽救3個盤點，扳平局分，接著保住自己的發球局，以6：5領先。第12局，她又在鄭欽文的發球局逼出多個破發點，也就是盤點，差點在中央球場的揭幕戰上製造一則大新聞。

鄭欽文說，自己在領先時對發球沒有那麼專注，缺乏危機和緊迫感，尤其40：0領先時，一發失誤過多，對手利用二發施加了很大壓力。

「這場比賽給我帶來一個教訓，那就是任何時候都不能放鬆。你以為已經有了，但其實沒到最後一刻絕對不能放鬆。」

作為上屆亞軍，鄭欽文說自己從賽前一天開始，就感到非常緊張，但比賽中出現起伏並非因為緊張，反而是因為關鍵時刻的「不緊張」。

「緊張是因為我對澳網有特別的感情，這是最重要的比賽之一，我喜歡這裡。其實如果我感到緊張，反倒能夠打得更好——緊張讓我更能集中注意力，能夠少犯錯誤。在我5：3領先時，是放鬆讓我沒有打好。」

這場比賽打了近兩個小時，其中第一盤就耗時1小時20分鐘。在以7：3拿下「搶七」局後，一切變得簡單，鄭欽文以6：1輕鬆拿下第二盤，有驚無險晉級第二輪。

「遇上頂尖球員的時候，那樣的失誤確實是很致命的。我希望下一場比賽時始終如一地保持專注。」

這是鄭欽文自去年11月參加完年終總決賽後的第一場正式比賽。為了更好地備戰澳網，她在近兩個月裡沒有參加任何比賽來熱身。新賽季以這樣驚險刺激的方式開始，她看上去放鬆了很多。

「我沒有打出最好的水平，但很高興贏了。」

上賽季，她以12號種子的身分闖入澳網決賽，此後整個賽季不斷製造驚喜：贏得巴黎奧運會女單金牌，在女子網球選手協會（WTA）巴勒莫站和東京站拿下冠軍，首次參加WTA年終總決賽並獲得亞軍。

「網球場是我的夢想所在，它是讓我變得更好的地方。」鄭欽文坐在澳網新聞記者會上，脖子上掛著耳機。「不過，賽場之外，我也能夠找到平靜。我喜歡讀書，喜歡唱歌。」

鄭欽文 澳網 巴黎奧運

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