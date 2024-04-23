網球／約克維奇追平費德勒紀錄 5度獲「最佳男運動員獎」

被譽為體壇奧斯卡的2024勞倫斯世界體育獎，塞爾維亞男網世界球王約克維奇生涯第5度榮獲「最佳男運動員獎」。(路透)

被譽為體壇奧斯卡的「勞倫斯世界體育獎頒獎典禮」（Laureus World Sports Awards）22日晚在西班牙馬德里舉行。塞爾維亞網球巨星約克維奇 （Novak Djokovic）第五次奪得最佳男子運動員獎，西班牙女足隊員邦馬蒂（Aitana Bonmati Conca）獲得最佳女子運動員獎。

約克維奇此前已四次獲得勞倫斯最佳男子運動員獎。本屆評選中，他又憑藉2023年一舉拿下澳網、法網和美網三項大滿貫賽事冠軍的出色表現，戰勝足球明星梅西（Lionel Messi）、哈蘭德(Erling Haaland)、F1世界冠軍維斯塔潘(Max Verstappen)等人，再次斬獲這一榮譽。同時，他也追平了費德勒(Roger Federer)創下的紀錄，成為勞倫斯獎歷史上獲獎次數最多的運動員之一。

36歲的約克維奇在頒獎儀式後的新聞發佈會上表示，在他看來，自己依然年輕，並對明年繼續征戰網球場充滿熱情。但另一方面，他本賽季選擇退出多站男子職業網球選手協會（ATP）賽事，是因為自己需要「讓身體為法網、溫網、奧運會和美網做準備」，「這些賽事對我來說是最重要的」。

塞爾維亞人還肯定，在今夏的巴黎奧運 上拿到金牌是他最大的目標之一。「我認為這是可能做到的。你應該始終相信生命中一切皆有可能。」

在2023女足世界盃上捧得金球獎的西班牙球員邦馬蒂獲得最佳女子運動員獎。該屆世界盃冠軍西班牙女足獲頒年度最佳團隊獎。

勞倫斯世界體育獎創立於2000年，是世界體壇最具影響力的大獎之一，素有「體育界的奧斯卡」之稱。每年全球1000多家體育媒體投票 產生候選人，國際殘奧委會則就最佳殘疾人運動員獎作出提名。各獎項最終獲獎人由勞倫斯世界體育學院的成員投票決定。