高球／葉格擊敗球王舍夫勒 首個美巡賽冠軍入袋

德國選手葉格3月31日在休士頓高球公開賽奪冠。圖為葉格3月8日參加阿諾德·帕爾默邀請賽時的照片。(路透)

德國 選手葉格（Stephan Jaeger）今天在休士頓 高球公開賽（Houston Open）擊敗世界排名第一的美國好手舍夫勒（Scottie Scheffler），贏得生涯第一個美巡賽冠軍。

世界排名71的葉格今天最後一輪開打前，與其他4人並列領先。

他第9洞抓到當天的第4隻小鳥後，以低於標準桿12 桿的成績取得領先，隨後在後9洞全部保帕，最終以低於標準桿12桿的268桿取得勝利。

葉格表示，「這感覺太棒了」，「我想不出比這更好的一周。」

「過去兩天與史考特（舍夫勒）較勁，他最近表現奇佳，所以本週有機會『屠龍』還真的很棒。」

舍夫勒與葉格是排在最後一組出發，舍夫勒在標準桿3桿的第15洞吞下柏忌，在第16洞抓鳥，但在第18洞錯過1個5英尺半的推桿，沒能抓下博蒂，迫使他進入延長賽 。

最終，舍夫勒這輪繳出低於標準桿2桿的68桿成績，4輪下來以低於標準桿11桿的269桿表現與美國雙雄摩爾（Taylor Moore）、弗諾（Tony Finau）以及比利 時選手戴特利（Thomas Detry）和阿根廷選手托斯蒂（Alejandro Tosti）並列第二。

葉格表示，後9洞可能很凶險，大家比的是耐心，他很高興能避免吞下柏忌。