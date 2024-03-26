網球／腳踝外側韌帶全斷 墨瑞溫網、奧運能打嗎

墨瑞勢必要休養一段期間。(路透)

世界排名曾高居首位的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），近年受傷勢所苦，今年溫布頓 可能是職業生涯告別戰，不料計畫又可能受最新傷病影響，他25日宣布邁阿密名人賽遭遇的傷勢結果，腳踝外側韌帶全斷、後側韌帶幾乎全斷，勢必要休養一段期間。

墨瑞邁阿密名人賽連過兩關，但第三輪碰捷克馬哈奇（Tomas Machac）上演將近3個半小時的馬拉松 大戰，墨瑞第三盤第10局一次衝上網前時突然丟掉球拍，甚至扶著球網跪地，當時腳踝就明顯不適。他雖仍完成比賽，但移動明顯受影響，今天透過個人社群宣布檢查結果，左腳踝傷勢比預想嚴重許多。

「我的腳踝外側韌帶（ATFL）完全斷裂，後側韌帶（CFL）幾乎全斷。回家後我會再去看一位腳踝專家，確定下一步。」2019年曾動過髖部手術的墨瑞坦言，要宣布如此消息十分難受，自己也將缺席很長一段時間，「但時間對的時候，我會帶著一邊髖部和一隻沒韌帶的腳踝回來的。」

36歲的墨瑞握有3座大滿貫金盃，且是2012年倫敦奧運和2016年里約奧運金牌得主，他曾透露想再一次征戰奧運，但腳踝傷勢是否趕得及7月1日開戰的溫布頓，以及7月26日開幕的巴黎奧運 ，雙雙打上問號。