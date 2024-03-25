高球／LPGA朴世莉錦標賽 柯達奪冠 本季第2勝

美國女將柯達拿下LPGA生涯第10勝、本季第2勝。（美聯社）

總獎金200萬美元的LPGA朴世莉錦標賽24日進行最終回合，拿下東京奧運 高爾夫金牌的美國女將柯達經過延長賽後奪冠，台灣唯一完賽的錢珮芸並列第55名。

美國職業女子高爾夫協會（LPGA）的朴世莉錦標賽（Fir Hills Seri Pak Championship）前身是洛杉磯 公開賽，賽事創辦於2018年，今年才以前南韓 傳奇女將朴世莉冠名。

賽事4回合結束後，美國女將柯達（Nelly Korda）和同胞好手歐圖爾（Ryann O'Toole）一起繳出275桿，2人進入延長賽後，柯達推進冠軍博蒂推桿，如願拿下LPGA生涯第10勝、本季第2勝。

現年46歲的朴世莉，生涯拿過25場LPGA賽事冠軍，包括5場年度5大賽冠軍，其中1998年同時包辦LPGA錦標賽、美國公開賽2大賽金盃，並在2007年入選高爾夫名人堂。

在賽前的練習配對賽，曾雅妮還受邀跟朴世莉同組下場打球，讓曾雅妮都驚呼說：「沒想到還可以跟她一起打球，這對我來說真的是太棒的回憶，朴世莉就是亞洲在LPGA的一個傳奇球員。」

這場比賽台灣共有錢珮芸、徐薇淩、曾雅妮、程思嘉等4人參賽，但前2回合結束後，僅錢珮芸以140桿順利晉級，其餘3人都遭到淘汰。