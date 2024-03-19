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邁阿密女網／莎芭蓮卡男友驟逝不退賽 好友芭多薩：她是堅強女性

記者曾思儒／即時報導
西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）。（路透）
西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）。（路透）

世界排名最高曾居第2位的西班牙女將芭多薩（Paula Badosa），邁阿密女網賽首輪面對禁藥回歸的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep），先輸首盤後連趕2盤逆轉，取得第二輪對決白俄羅斯世界排名第2的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）機會，和莎芭蓮卡私交甚篤的芭多薩坦言，這會是場「很不舒服」的對決。

莎芭蓮卡男友、白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）19日驚傳在邁阿密過世，享年42歲；今天警方表示，科索夫是從飯店陽台跳下身亡，且「不存在謀殺嫌疑」。

首輪輪空的莎芭蓮卡，以一身黑現身球場訓練，且已確定首戰後不會出席記者會；芭多薩首輪過關後透露，好友伴侶離世後，兩人有進行長時間的對話。

「我不想提這些，但當然，就像我之前說過的，她是我好友之一，昨天我和她聊了很久，今天早上也是，所以我知道她經歷了什麼。」芭多薩表示，自己知道整件事情的狀況、怎麼發生，「對我來說，經歷這一切讓人震驚，因為他是我的好友，我不希望她遭遇這些，這是很艱難的處境。」

芭多薩坦言，如此狀況下要和好友對決也「很不舒服」，但記者會上不想做太多評論，「因為我說過我不會講這些，她是我摯友，我承諾過她。」

莎芭蓮卡名列邁阿密女網賽第2種子，痛失摯愛的她仍打算如期上場，芭多薩坦言心疼好友處境，「我真的不知道要說什麼。她是很堅強的女性，我相信她會在某個地方得到力量。」目前世界排名80的芭多薩補充說，希望這場對決會是場精彩比賽。

白俄羅斯

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