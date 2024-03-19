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網球／年初見證澳網奪冠 莎芭蓮卡男友邁阿密驟逝 享年42歲

記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡男友驚傳在邁阿密過世。(路透)
莎芭蓮卡男友驚傳在邁阿密過世。(路透)

邁阿密女網賽本周點燃戰火，但世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）賽前傳出噩耗，她的男友、白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）18日驚傳在邁阿密過世，享年42歲。

科索夫曾兩度代表白俄羅斯參加冬季奧運，2002到06賽季效力美國NHL聯盟匹茲堡企鵝隊，08年助俄羅斯冰球隊薩拉瓦特尤拉耶夫（Salavat Yulaev）奪下俄羅斯超級聯賽冠軍，16年宣布退休，之後回到薩拉瓦特尤拉耶夫擔任助理教練。

薩拉瓦特尤拉耶夫18日發布聲明，哀悼科索夫的離開，「他是位堅強又開朗的人，獲得球員、同事和球迷的喜愛和尊敬，將自己永遠寫入俱樂部的歷史之中。願他安息。」

科索夫2020年離婚後，隔年名字開始和莎芭蓮卡相連，25歲的莎芭蓮卡也不避諱隱藏這段相差17歲的戀情，常在個人社群曬恩愛；年初她在澳網奪下生涯第2座大滿貫時，男友也在墨爾本親自見證。

目前不清楚科索夫離世原因，列邁阿密女網第2種子的莎芭蓮卡是否如期出賽也打上問號。這是莎芭蓮卡5年內痛失兩位摯親，她的父親謝爾蓋（Sergey Sabalenka）也曾是冰球選手，5年前過世，享年43歲。

白俄羅斯 Instagram 澳網

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