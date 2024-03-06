網球／哈蕾普禁賽期縮短為9個月 隨時可復出

羅馬尼亞名將哈蕾普。（路透）

針對網球前世界球后哈蕾普（Simona Halep）的上訴案，體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport, CAS）今天表示，將禁賽時間從4年縮短到9個月，這讓她已隨時能重返球場。

32歲的羅馬尼亞女將哈蕾普曾兩度奪下大滿貫冠軍，世界排名曾高居第1，她因兩度違反禁藥相關規定，去年9月被國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency, ITIA）勒令禁賽，但現在她隨時可以參加比賽。

哈蕾普最後一次出賽，是在2022年的美國網球公開賽（US Open）。

哈蕾普在聲明中說：「在這個漫長且艱難的過程中，我堅信真相終會水落石出，最後會有公正的裁決，因為我一直是一名清白的運動員。」

「一路上，我的信心因為對我這種醜聞的控訴，和看似無止境的相關消息而備受考驗。即便時間比我希望的要長了許多，但最終是真相占了上風。」

她補充道：「我迫不急待地想要重返比賽了。」

體育仲裁法庭今天在聲明中說：「CAS小組一致決定，國際網球總會（International Tennis Federation, ITF）獨立仲裁機構裁定的4年禁賽時間，縮短為2022年10月7日起的9個月，這個禁賽期限已於2023年7月6日屆滿。」