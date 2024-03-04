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西班牙球星世代交鋒 阿爾卡拉斯表演賽擊敗納達爾

中央社／洛杉磯3日電
納達爾被小自己17歲的阿爾卡拉斯打敗。（美聯社）
納達爾被小自己17歲的阿爾卡拉斯打敗。（美聯社）

在為ATP印地安泉大師賽熱身的西班牙好手阿爾卡拉斯與前輩納達爾（Rafael Nadal），今天在拉斯維加斯進行一場表演賽，由新世代的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以3比6、6比4、14比12勝出。

法新社報導，這場西班牙兩代球星的夢幻對決，在拉斯維加斯曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）舉行，並由串流媒體Netflix實況轉播。這場表演賽對阿爾卡拉斯與納達爾來說，都是個測試體能狀況的好機會。

22座大滿貫冠軍得主納達爾，去年在澳洲公開賽（Australian Open）因髖部受傷早早即出局，2023年絕大部分比賽都未能參加。

他今年1月在布里斯本國際網賽（Brisbane International）重返球場，但旋即又因為肌肉輕微撕裂傷退出了同月在墨爾本（Melbourne）登場的澳網

他也放棄在2月的卡達公開賽（Qatar Open）復出，稱自己「還沒準備好比賽」。

37歲的納達爾在受訪時表示，他在與阿爾卡拉斯的這場表演賽拿下首盤，感覺「比預期好很多」。

今天的表現，對即將參加世界職業網球協會（ATP）印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）的納達爾來說是劑強心針。納達爾曾3度在印地安泉網賽奪冠，最近一次參賽是在2022年，當時他不敵美國選手佛里茲（Taylor Fritz）獲得亞軍。

納達爾7日將在印地安泉網賽首輪出賽；名列種子選手的阿爾卡拉斯則是第一輪輪空。

男網世界排名第2的阿爾卡拉斯將力拚成為繼2014到2016年達成3連霸的約克維奇（Novak Djokovic）之後，第1位成功衛冕印地安泉金盃的球員。

但20歲的阿爾卡拉斯最近也遇上傷痛問題。不到兩周前，他在里約公開賽（Rio Open）首輪和地主好手蒙泰羅（Thiago Monteiro）對戰時扭傷右腳踝退賽。

這對拿過兩座大滿貫冠軍的阿爾卡拉斯來說，無疑又是一次挫敗。阿爾卡拉斯在今年澳網8強賽不敵德國的茲韋列夫（Alexander Zverev），接著在阿根廷公開賽4強戰敗給智利的賈瑞（Nicolas Jarry）。

阿爾卡拉斯自去年7月在溫布頓錦標賽擊敗約克維奇封王後，即再未嘗ATP冠軍滋味。

阿爾卡拉斯 納達爾 澳網

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