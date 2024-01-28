澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

義大利的辛納在澳網男單封王，首奪大滿貫賽冠軍。（美聯社）

澳洲網球公開賽 28日進行壓軸男單決賽，義大利新星辛納（Jannik Sinner）上演超級大逆轉的戲碼，前兩盤失利後連搶3盤，以3：6、3：6、6：4、6：4、6：3擊敗俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，梅德維夫4年內三度在決賽落敗。

梅德維夫現年27歲，對上生涯首次打進大滿貫賽決賽的辛納，一開賽就展現優勢，連續搶下前兩盤；辛納毫無退路，第3盤扳回一城，第4盤關鍵第10局破發，把這場比賽帶進決勝盤。

兩人進入第5盤後，辛納愈打愈順，在3：2領先時，再度破了梅德維夫發球局，成為逆轉勝的最大關鍵，接下來拉大到5：2領先，梅德維夫雖扳回1局，最後還是送掉江山，苦戰3小時44分落敗。

梅德維夫近4年三度闖進澳網 決賽，2021、22年連續輸給「Big 3」成員約克維奇 （Novak Djokoic）、納達爾（Rafael Nadal），今年面對小他5歲的辛納，挑戰生涯第2座大滿貫賽冠軍再度「銀」恨。

辛納過去在大滿貫賽單打最佳紀錄是去年溫布頓錦標賽4強，今年澳網更上一層樓，尤其4強賽以4盤擊敗世界球王約克維奇，粉碎他的2連霸美夢、無緣挑戰澳網第11冠，今天再從梅德維夫的手中搶走金盃。