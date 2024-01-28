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澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

記者蘇志畬／即時報導
謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）
謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

「台灣一姊」謝淑薇再次與梅騰絲（Elise Mertens）搭檔，今天在澳洲網球公開賽女雙奪得冠軍，兩人坦言這場比賽贏得不易，超簡短致詞展現率性風格，還一度忘記帶走獎盃，意外的有趣畫面呈現反差。

謝淑薇與梅騰絲面對琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的東歐組合，首盤只用25分鐘就以6：1拿下，第二盤雙方互破發球局，用了1小時8分鐘才分出勝負，由謝梅配以7：5贏球，直落二取得冠軍。

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（路透）
謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（路透）

謝淑薇露出笑容與梅騰絲攜手舉起獎盃，致詞時兩人先放下獎盃，謝淑薇以英文、中文各說了一次「你好」，向球迷打招呼，她也感謝贊助商以及澳洲政府的協助，才能有澳網這樣的美好賽事，並感謝對手，「這是很精采的比賽」。

梅騰絲致詞內容也呼應謝淑薇說法，直言這場比賽第二盤打得很接近，「這是很艱難的比賽，我們一直保持專注。」也謝謝謝淑薇，「跟她一起搭檔雙打是很美好的比賽。」

兩人超簡短致詞瞬間結束，有趣的是，轉身離開時還一起忘記身旁的獎盃，主辦單位趕緊提醒，兩人才又返回舉起獎盃讓媒體拍攝合照。

謝淑薇 澳洲網球公開賽 澳網

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