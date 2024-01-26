澳網／約克維奇四強爆冷出局：連勝終究會結束

約克維奇6年來在澳網創下的33場連勝紀錄終結。（歐新社）

男單頭號種子約克維奇 （Novak Djokovic）在2024澳網 四強賽中不敵義大利小將辛納（Jannik Sinner），在墨爾本公園的33連勝被終結。澳網「十冠王」在賽後表示，自己並沒有發揮出最佳水平，連勝結束的這一天終究會到來。

「連勝終有一天會結束。雖然我打得不好，但我盡了全力，而且是輸給了一位很有可能贏下他首座大滿貫的球員。墨爾本是一座非常特別的城市，澳網也是我職業生涯迄今為止表現最好的大滿貫。我希望我能有機會回來，至少再打一次球、再經歷一次情緒衝擊。」約克維奇說。

整場比賽，辛納轟出9記ACE（發球直接得分且對手未觸球），11次獲得破發點。而約克維奇一個破發點都沒有拿到，非受迫性失誤則高達54個。

約克維奇對自己「糟糕的表現」感到震驚，稱這可能是他記憶中表現最差的大滿貫比賽之一。

「辛納在各個方面都發揮得比我好。我也試過、拼過，比如在第三盤稍微找回狀態，挽回賽點，打了個不錯的搶七。但是進入到第四盤，又不行了。我在1:2落後時進入第四局，本來領先，結果又輸掉了。感覺在場上有點處於下風。我今天整體的表現都不佳。」約克維奇說。

約克維奇坦言，本屆澳網期間始終沒有發揮出最佳狀態。「也許對陣曼納里諾那場打得還算漂亮，但大多數比賽，我都沒達到我以前的水平。」

儘管未能衛冕澳網，但約克維奇仍對今年的其他大滿貫賽事和巴黎奧運 抱有很高期待。

「現在是新賽季的開始，只不過和以往不太一樣。以前，我常常以澳網奪冠來開啟新賽季。今年雖然不太一樣，但事已至此。這屆澳網只是沒有打出我平時的或者我自己期待的水準而已，並不意味著走下坡路。」約克維奇說。