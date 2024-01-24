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澳網／烏克蘭黑馬從會外賽闖進4強 寫45年特別紀錄

記者曾思儒／即時報導
雅絲特蓮絲卡24日8強賽以6：3、6：4擊敗捷克19歲小將諾斯科娃，成為澳網賽史45年來第一位會外賽打進4強的選手。（歐新社）
雅絲特蓮絲卡24日8強賽以6：3、6：4擊敗捷克19歲小將諾斯科娃，成為澳網賽史45年來第一位會外賽打進4強的選手。（歐新社）

從資格賽出線的烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），今年澳網的黑馬旅程還沒到終點，24日8強賽她以6：3、6：4擊敗捷克19歲小將諾斯科娃（Linda Noskova），成為澳網賽史45年來第一位會外賽打進4強的選手。

雅絲特蓮絲卡目前世界排名93，晉級過程成「種子殺手」，首輪就拍下去年溫布頓奪冠的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），前一輪再擊敗白俄羅斯前「世界球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），闖進8強已締造個人大滿貫最佳成績。

24日面對諾斯科娃，雅絲特蓮絲卡只花1小時又18分鐘就打下墨爾本公園8連勝，成為烏克蘭史上第3位打進大滿貫4強的選手，也是1978年地主梅提森（Christine Dorey）後從會外賽打進4強的女將。

「能締造歷史感覺很好，這對我、對我的世代都是很新的事情，因為上一次發生已經是很有以前，我甚至還沒出生。」23歲的雅絲特蓮絲卡也提到，很開心挺進4強，「我有點緊張，同時也有點累。」

雅絲特蓮絲卡還透露賽前的小插曲，她說：「我想我情緒有點多，今天比賽前，練習時我對我教練生氣，但這沒問題，因為我可以驅走我的情緒」。

雅絲特蓮絲卡下戰對手還沒出爐，卡林絲卡雅（Anna Kalinskaya）和列12種子的中國鄭欽文下午將對決，爭奪另張4強門票。

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