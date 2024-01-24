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澳網／一日兩戰女雙先闖4強 謝淑薇締造超狂紀錄

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲闖進澳網女雙四強。（截圖自謝淑薇粉絲團）
謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲闖進澳網女雙四強。（截圖自謝淑薇粉絲團）

台灣網球「一姊」謝淑薇今年澳網女雙、混雙一路闖關，24日面臨單日兩戰考驗，早上女雙8強賽她先以直落2擊敗第9種子組合，締造跨季連4場大滿貫都打進4強的超狂紀錄，也創個人新猷。

謝淑薇去年復出，第一場大滿貫法網就登頂，溫布頓再捧冠，美網也打進最終4強，女雙世界排名已升到第6位。澳網她和2021年奪下溫布頓金盃的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再合體，台比組合名列第2種子，第三輪逆轉勝闖進8強，今天和列第9種子的荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）碰頭。

台比組合一開賽就完成破發，第6局雖遭回破，第7局馬上再破發；第8局謝淑薇發球，40：30時的關鍵分兩組人馬往前對峙，謝淑薇對素爾絲的近身球讓對手回球出界，讓台比組合取得5：3領先。

第9局台比組合逼出一個盤末點，但遭第9種子瓦解，不過下一局梅騰絲發球局順利拿下，讓第2種子以6：4先下一城。

第二盤台比組合在素爾絲發球的第3局再逼出破發點，並在史蒂芬妮網前高壓球打發下率先破發；接續謝淑薇發球局，台比組合瓦解3個破發點，在超過12分鐘激戰中保發成功，加上下一局再度破發，領先擴大到4：1，最終就以6：2收下勝利。

謝淑薇單日兩戰都排在1573球場，早上進行完女雙8強賽，下午混雙4強賽和波蘭混雙搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再上陣。

台波組合混雙列第3種子，雖是首度合作但展現極佳化學效應，連3場比賽都是不到1小時就直落2勝出，將和地主非種子組合弗利斯（Jaimee Fourlis）／哈里斯（Andrew Harris）爭生涯第一張大滿貫決賽門票。

謝淑薇 澳網 溫布頓

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