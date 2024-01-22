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澳網／烏克蘭黑馬雅絲特蓮絲卡退2冠名將 生涯首闖8強

記者曾思儒／即時報導
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡勇闖澳網8強，締造生涯大滿貫最佳成績。(美聯社)
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡勇闖澳網8強，締造生涯大滿貫最佳成績。(美聯社)

從資格賽出線的烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），今年澳網成「種子殺手」，首輪先拍下去年溫布頓奪冠的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），22日再以7：6（8：6）、6：4擊敗白俄羅斯前「世界球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），勇闖8強，締造生涯大滿貫最佳成績。

23歲的雅絲特蓮絲卡目前世界排名93，但22日面對2屆冠軍雅莎蘭卡展現堅強韌性，首盤第11局遭破發後以5：6落後，但雅莎蘭卡的盤末發球局，她前3個破發點雖沒把握，但也瓦解前球后2個盤末點，最終在13分鐘激戰破發成功，進而在「搶7」先下一城。

第二盤雅絲特蓮絲卡第一個發球局就被破發，但再從0：3的局數落後下逆轉，硬是以6：4淘汰前球后，生涯首度打進大滿貫8強。

打下2小時7分鐘大戰勝利，雅絲特蓮絲卡說：「我打得很積極，在有些時刻，我感覺我太緊張、情緒太多，但我後來就放鬆，像是『一切隨緣，就是試著打每個球』。」

雅絲特蓮絲卡成為「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）2021年美網奪冠後，首位從資格賽打進大滿貫8強的女將，她下戰對手也是大滿貫8強賽新面孔，捷克女將諾斯科娃（Linda Noskova）因烏克蘭媽媽選手史維托莉娜（Elina Svitolina）打3局就因傷退賽，兵不血刃晉級。

烏克蘭 白俄羅斯 澳網

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