網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

澳網 21日為昔日網壇名將舉行元老賽。十年前在澳網賽場捧起女單冠軍獎盃的中國女將李娜，搭檔漢圖楚娃（Daniela Hantuchova）取得開門紅。

北京青年報報導，李娜這次趕赴澳網的奪冠十年之邀，在元老賽女雙首輪，搭檔好友漢圖楚娃，以7比5和6比1取得開門紅。賽後李娜接受採訪時表示：「我在這裡有非常好的成績，十年前我成功在這裡奪冠，所以有非常多美好的回憶。」

談到自己此前征戰澳網時的團隊夥伴和老公姜山，李娜不忘幽上一默：「問題還是一樣，我老公還是那一個，我們還是那麼相愛。」

此外，李娜的湖北老鄉、中國女網第一人鄭欽文，在20日擊敗王雅繁晉級澳網16強後，也得到了李娜的祝福。

鄭欽文生涯首次晉級澳網16強，賽後接受澳網官方採訪，不料組委會安排了「彩蛋」，讓李娜突然來到鄭欽文的面前。看到娜姐來到面前，鄭欽文像見到了親人，與李娜緊緊擁抱。「這次是我們第一次正式見面。」鄭欽文對李娜說，「你現在好瘦好漂亮啊！」