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澳網／馬拉松大戰逆轉勝 謝淑薇女雙闖8強

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（左）與梅騰絲搶下澳網8強門票。（路透資料照片）
謝淑薇（左）與梅騰絲搶下澳網8強門票。（路透資料照片）

2021年奪下溫布頓金盃的謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），今年澳網再合體，名列第2種子的兩人今天第三輪碰義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），失去首盤下演出逆轉勝，以3：6、6：3、7：5搶下8強門票。

台將今年單打全軍覆沒，女雙倒是有好成績，只有詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）第二輪止步，吳芳嫺／朱琳的「海峽組合」和謝淑薇的台比聯軍都打進第三輪。

名列第2種子的台比聯軍先迎接第三輪賽程，面對四大滿貫都打下女雙金盃的艾拉妮，首盤雖在第8局遭破發，讓義大利組合6：3先下一城，不過台比組合第二盤開始馬上破發，局數3：0領先奠定勝基，以6：3扳平盤數。

決勝盤台比組合再扮演先破發的一方，但3：1的領先在第8局遭回破後局數遭扳平，所幸關鍵第11局台比組合再掌握破發機會，最終以7：5拿下勝利。

這場第三輪賽事歷時2小時又15分鐘，時間比第2種子前兩輪比賽加起來的時間還久。台比組合辛苦晉級8強，下戰將遭遇第6種子和第9種子對戰的勝家。

義大利 謝淑薇 墨西哥

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