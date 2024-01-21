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澳網／梅德維夫歷經二度深夜馬拉松式比賽 再闖進16強

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫在第二度深夜馬拉松式比賽後，幾乎沒有展現出疲態。（歐新社）
梅德維夫在第二度深夜馬拉松式比賽後，幾乎沒有展現出疲態。（歐新社）

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）20日以6比3、6比4、6比3擊敗加拿大選手奧格－阿里辛（Felix Auger-Aliassime），闖進澳洲網球公開賽16強，在第二度深夜馬拉松式比賽後，梅德維夫幾乎沒有展現出疲態。

中央社引述路透報導，俄羅斯的第三種子梅德維夫，19日凌晨在落後兩盤下連追三盤擊敗芬蘭選手魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）。20日戰勝奧格－阿里辛是他在澳網第五度輕鬆打入第四輪時，展現自己的最佳狀態。

梅德維夫說：「這很艱難，尤其是在上一場比賽之後，但我很高興能夠發揮出良好的水準。」他職業生涯對陣奧格－阿里辛的戰績為7勝0負 。

女單頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）20日在澳網第三輪比賽中以6比3、3比6和4比6輸給捷克小將諾斯科娃（Linda Noskova），讓她錯過第一座澳網冠軍和第五座大滿貫賽事獎盃失。

諾斯科娃成為自1999年茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）擊敗戴凡波（Lindsay Davenport）以來，第一位在澳網擊敗頭號種子球員的青少年選手。

澳網 俄羅斯 澳洲網球公開賽

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