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澳網／僅花54分鐘 謝淑薇混雙首輪過關

體育新聞組／綜合報導

台灣網球選手謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基20日在澳洲網球公開賽混雙首輪登場，以兩個6比2擊敗澳洲組合比瑞爾與皮爾斯，僅花54分鐘，就收下16強門票。

中央社報導，謝淑薇今年澳網與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）再度合拍，兩人曾攜手高舉2021年溫布頓網球錦標賽女雙金盃，這次澳網則拿下女雙2連勝、闖進16強。

謝淑薇20日改搭波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski），迎接混雙首輪賽事，「台波聯軍」為大會第三種子，首輪碰上澳洲組合比瑞爾（Kimberly Birrell）與皮爾斯（John Peers）。

「台波聯軍」開賽取得3比0領先，而對手在第4局回破，「台波聯軍」隨後不僅在第6局躲過2個破發點，還在第7局再度攻破對手發球局，以6比2搶下首盤。

「台波聯軍」次盤同樣率先突破，以2比1領先，且在盤末再度破發，最終以6比2迎接勝利。

另外，台灣好手詹皓晴女雙次輪止步後，稍早混雙首輪與墨西哥搭檔龔薩雷茲（Santiago Gonzalez）合體，和地主澳洲組合加德基（Olivia Gadecki）與波爾曼斯（Marc Polmans）激戰3盤，最終以4比6、7比6（7比5）、10比12落敗，結束澳網之旅。

澳洲網球公開賽 謝淑薇 澳網

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