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澳網／18歲中國小將第三盤退賽 「小蠻牛」只失2局闖16強

記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯生涯首度打進澳網16強。(歐新社)
阿爾卡拉斯生涯首度打進澳網16強。(歐新社)

世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天澳網第三輪面對18歲中國大陸小將商竣程，這場新星對決卻只進行66分鐘，商竣程第三盤只打1局就因傷退賽，讓「小蠻牛」生涯首度打進澳網16強。

20歲的阿爾卡拉斯去年因傷缺席澳網，但接續3場大滿貫至少都打進4強，溫布頓更高捧金盃，加上2022年美網冠軍，一舉登上「世界球王」；目前排名第2的他今年澳網以第2種子身分參賽，今天首度面對年輕2歲的對手，「小蠻牛」前兩盤打得強勢，兩邊底線調動對手，讓世界排名140的商竣程兩盤各只拿下1局。

第三盤只進行1局，右大腿包紮出賽的商竣程決定退賽，讓阿爾卡拉斯以6：1、6：1、1：0輕鬆挺進第四輪。

阿爾卡拉斯今天沒面對任何破發點，且一發贏球率超過8成5。首度闖進第四輪的「小蠻牛」，下戰將和塞爾維亞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）爭8強門票。

凱柯曼諾維奇今天經過5盤大戰，以6：4、3：6、2：6、7：6（9：7）、6：0逆轉去年打進4強的美國美國保羅（Tommy Paul），晉級第四輪追平個人大滿貫最佳成績。

阿爾卡拉斯 澳網 溫布頓

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