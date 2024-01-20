澳網／約克維奇百場出賽 直落三展現球王本色

約克維奇澳網百場出賽直落三擊敗對手，進軍男單16強。（歐新社）

澳網 百場出賽里程碑，網球「球王」約克維奇 （Novak Djokovic）以實力告訴現場所有球迷，墨爾本依舊是他的天下。

現年36歲身為男單頭號種子的澳網「10冠王」約克維奇，19日出征男單第三輪賽事，面對第30種子阿根廷對手埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），這位24歲年輕球員化身「老將殺手」，在今年澳網前兩輪分別直落三打敗36歲英國名將墨瑞（Andy Murray）及37歲法國名將孟菲斯（Gael Monfils），創下個人澳網最佳成績，然而約克維奇卻是以2小時28分的時間，以6：3、6：3、7：6（2）就好好教訓一下這位年紀小一輪的球員。

約克維奇前兩輪都是4盤才結束，且至少3小時，本場比賽狀況卻相當出色，全面掌握比賽節奏，除了「愛司球」比對手少三個外，其他全場數據都比對手出色，最重要的是保住所有發球局，且完全不給對手任何破發點，把個人自2005年以來，除了2022年因疫情 無法出賽外，在澳網百場出賽打得完美無瑕（92勝8負），目前也拉出澳網男單31連勝紀錄。

約克維奇是繼費德勒（Roger Federer）117場及小威廉絲（Serena Williams）105場之後，第三位加入澳網百場出賽俱樂部成員，而他對這場比賽賽後受訪說，「這是一場精采的比賽，這是我在本屆比賽中最好的表現，對整場比賽的表現感到滿意，尤其是前兩盤。」