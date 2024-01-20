我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌華裔工程師涉打死妻 高中同學：他對人彬彬有禮

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

澳網／約克維奇百場出賽 直落三展現球王本色

體育新聞組／綜合報導
約克維奇澳網百場出賽直落三擊敗對手，進軍男單16強。（歐新社）
約克維奇澳網百場出賽直落三擊敗對手，進軍男單16強。（歐新社）

澳網百場出賽里程碑，網球「球王」約克維奇（Novak Djokovic）以實力告訴現場所有球迷，墨爾本依舊是他的天下。

現年36歲身為男單頭號種子的澳網「10冠王」約克維奇，19日出征男單第三輪賽事，面對第30種子阿根廷對手埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），這位24歲年輕球員化身「老將殺手」，在今年澳網前兩輪分別直落三打敗36歲英國名將墨瑞（Andy Murray）及37歲法國名將孟菲斯（Gael Monfils），創下個人澳網最佳成績，然而約克維奇卻是以2小時28分的時間，以6：3、6：3、7：6（2）就好好教訓一下這位年紀小一輪的球員。

約克維奇前兩輪都是4盤才結束，且至少3小時，本場比賽狀況卻相當出色，全面掌握比賽節奏，除了「愛司球」比對手少三個外，其他全場數據都比對手出色，最重要的是保住所有發球局，且完全不給對手任何破發點，把個人自2005年以來，除了2022年因疫情無法出賽外，在澳網百場出賽打得完美無瑕（92勝8負），目前也拉出澳網男單31連勝紀錄。

約克維奇是繼費德勒（Roger Federer）117場及小威廉絲（Serena Williams）105場之後，第三位加入澳網百場出賽俱樂部成員，而他對這場比賽賽後受訪說，「這是一場精采的比賽，這是我在本屆比賽中最好的表現，對整場比賽的表現感到滿意，尤其是前兩盤。」

澳網 約克維奇 疫情

上一則

NBA／老鷹墨瑞交易案逐漸升溫 湖人最積極、公鹿也加入戰局

下一則

MLB／海德5年9500萬當太空人 成最高身價救援投手

延伸閱讀

澳網／如何突破約克維奇封鎖？西西帕斯：等他不自私時

澳網／如何突破約克維奇封鎖？西西帕斯：等他不自私時
約克維奇鏖戰逾3小時晉澳網第三輪 與觀眾火爆互嗆

約克維奇鏖戰逾3小時晉澳網第三輪 與觀眾火爆互嗆
澳網／首戰告捷 約克維奇拍下29連勝

澳網／首戰告捷 約克維奇拍下29連勝
約克維奇戰4小時晉澳網次輪 創個人最久大滿貫首役

約克維奇戰4小時晉澳網次輪 創個人最久大滿貫首役

熱門新聞

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
2015年世界冠軍肖恩·巴伯去世。（路透）

撐竿跳／加拿大世界冠軍在德州去世 年僅29歲

2024-01-19 22:18
許德敬在美國跳出平台灣室內男子撐竿跳紀錄。

田徑／出自台撐竿跳世家 許德敬在美「飛過」台灣紀錄

2024-01-13 22:55
前芝加哥公牛隊球員哈波安慰前克勞瑟遺孀。（美聯社）

NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

2024-01-14 01:15

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元