澳網／布林柯娃爆冷淘汰去年亞軍 寫搶7最長紀錄

女單世界排名第57的布林克娃在決勝盤的搶七局耗時超過31分鐘，創下大滿貫賽歷史上最長的女單搶七局紀錄，最終以22比20分贏得勝利。（美聯社）

澳洲網球公開賽 女單第二輪再度有種子球員遭到擊落，世界排名第3名的去年亞軍、芮芭奇娜（Elena Rybakina）與世界排名57名的俄羅斯 布林柯娃（Anna Blinkova）在決勝盤上演史上最長、兩人相加合計拿下42分破紀錄的搶七大戰，最終由布林柯娃以6：4、4：6、7：6（22：20）爆冷勝出，挺進到女單第三輪。

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今年澳網 女單種子爆冷連連，包括第5種子的皮古拉（Jessica Pegula）、第6種子的加博、第7種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova）、第8種子的莎卡瑞（Maria Sakkari）在前兩輪相繼止步後，此役連第3種子的芮芭奇娜都遭到狙擊。

芮芭奇娜此役遭遇世界排名第57名的布林柯娃，首盤第3局布林柯娃就強勢破發取得領先，並且以6：4先下一城，不過第二盤芮芭奇娜在重新調整後狀況也逐漸回穩，在第3局再度被破發後，第4、10局兩度回敬破發，以6：4扳平。

比賽進入決勝局後兩人依舊打得相當拉鋸，並且展開一場激烈的破發大戰，雙方在前12局中各自打破對手3次發球局，以6：6進入搶七大戰，而接下來兩人也攜手打出了大滿貫賽史上最長的一場搶七大戰，經過31分鐘的激戰後，由布林柯娃以22：20爆冷勝出，光是在第三盤兩人就交手了長達94分鐘，而兩人在搶七局合計拿下42分更是打破公開賽年代的大滿貫新紀錄，原紀錄為去年絲蘭柯（Lesia Tsurenko）和博格丹（Ana Bogdan）在溫網所創下的合拿38分。