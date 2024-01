澳網／小蠻牛「再見愛司」迎首勝 目標挑戰約帥不敗紀錄

目標挑戰塞爾維亞「世界球王」約克維奇 (Novak Djokovic)的澳網 完美紀錄,西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 (Carlos Alcaraz)16日打出強勢表現,面對37歲法國老將賈斯蓋,他全場沒被破任何發球局,以7:6(7:5)、6:1、6:2打下回歸澳網的勝利。

20歲的「小蠻牛」前年美網首度奪冠,但去年澳網因傷缺席,不過回到賽場後,他接續3場大滿貫至少都打進4強,溫布頓決賽更擊退約克維奇、奪下生涯第2座大滿貫,成最受矚目的新生代球星。

36歲約克維奇雖錯過溫布頓冠軍,但美網再登頂,澳網再擔綱頭號種子,尋求史無前例第11座金盃的他,今年還要挑戰另項驚人紀錄,過去只要他名列第一種子,在澳網勝率是完美的百分之百,歷年已累積42勝0敗。種子序僅次於約帥的阿爾卡拉斯,不隱藏要挑戰「球王」企圖,他透露這給自己更多動力,期待能和「墨爾本之王」決賽再碰頭。

16日壓軸出賽「小蠻牛」踏出第一步,以「再見愛司」迎接勝利的他說:「這是我第三次在這出賽,我之前就說過,之前我有過很不錯的旅程,我很享受,今天感覺也非常好。」他透露,小時候常摔拍,但不斷學習成長,且有很好團隊當後盾,才成為現在的樣子。

