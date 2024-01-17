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澳網／小蠻牛「再見愛司」迎首勝 目標挑戰約帥不敗紀錄

記者曾思儒／綜合報導
澳網男單第2種子、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯首輪直落三獲勝。（路透）
澳網男單第2種子、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯首輪直落三獲勝。（路透）

目標挑戰塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的澳網完美紀錄，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）16日打出強勢表現，面對37歲法國老將賈斯蓋，他全場沒被破任何發球局，以7：6（7：5）、6：1、6：2打下回歸澳網的勝利。

20歲的「小蠻牛」前年美網首度奪冠，但去年澳網因傷缺席，不過回到賽場後，他接續3場大滿貫至少都打進4強，溫布頓決賽更擊退約克維奇、奪下生涯第2座大滿貫，成最受矚目的新生代球星。

36歲約克維奇雖錯過溫布頓冠軍，但美網再登頂，澳網再擔綱頭號種子，尋求史無前例第11座金盃的他，今年還要挑戰另項驚人紀錄，過去只要他名列第一種子，在澳網勝率是完美的百分之百，歷年已累積42勝0敗。種子序僅次於約帥的阿爾卡拉斯，不隱藏要挑戰「球王」企圖，他透露這給自己更多動力，期待能和「墨爾本之王」決賽再碰頭。

16日壓軸出賽「小蠻牛」踏出第一步，以「再見愛司」迎接勝利的他說：「這是我第三次在這出賽，我之前就說過，之前我有過很不錯的旅程，我很享受，今天感覺也非常好。」他透露，小時候常摔拍，但不斷學習成長，且有很好團隊當後盾，才成為現在的樣子。

澳網 約克維奇 阿爾卡拉斯

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