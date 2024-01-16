澳網／老將落難日 墨瑞、瓦文卡、大坂直美一輪遊

大坂直美澳網遭淘汰。（路透）

曾五度打進澳網 決賽，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今年卻早早結束墨爾本征途，首輪面對列30種子的阿根廷對手埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），墨瑞以4：6、2：6、2：6吞敗，今年前兩站都「一輪遊」。

另外，日本前「世界球后」大坂直美 產女後相隔15個月回歸網壇，澳網成她復出第一個大滿貫。首輪雖敗給列16種子的法國好手賈西亞（Caroline Garcia），以4：6、6：7（2：7）出局的大坂直美自評已經盡力打出現階段最好表現。

英國老將墨瑞(右)在澳網首輪遊。（美聯社）

36歲的墨瑞生涯握有3座大滿貫金盃，世界排名最高曾登上「球王」寶座，但近年受傷病困擾，2018年開始大滿貫最多晉級到第三輪，今年第一站布里斯本公開賽首輪落敗後，他接受英國媒體BBC訪問更透露，若無法享受球場，考慮在今年球季後高掛球鞋。澳網首戰墨瑞面對埃切韋里打得掙扎，最終直落三出局，吞下近12場比賽的第8敗。

26歲的大坂直美是大滿貫4冠得主，其中2冠就是澳網打下；最高排名曾到世界第一的她去年1月宣布懷孕，7月迎接女兒出身，今年她以媽媽身分回歸，澳網前在布里斯本打下復出首勝，但澳網首輪沒能突破賈西亞的發球局，全場沒能逼出破發點下連輸2盤落馬。

腳步移動不如過往，大坂直美身體狀況和巔峰時期有明顯差距，但她表示已經盡力，「能夠回到中央球場的感覺真的很棒，聽到觀眾的聲音、看他們投入比賽。我告訴自己『6個月前妳還在孕期』，類似這些話，當然，腦袋裡也會有聲音響起『你是誰，怎麼會想一回歸馬上能贏下比賽？』」

大坂直美也提到，懷孕這段期間讓自己好好休息，難得停下腳步的時刻也讓她意識到，身為運動員，這些時間非常珍貴，「在此之前，我從沒把什麼事視為理所當然，但我還年輕，我感覺只要有需要，我就能投入其中。」

不過想像和實際仍有落差，大坂直美坦言，女兒出生後，要讓自己回到競技場並不容易，自己也經過一段掙扎期，「現在我的心態更正面也更感恩。」

除墨瑞、大坂直美落馬，38歲瑞士老將瓦文卡（Stan Wawrinka）也沒能闖關，他面對法國曼納利諾（Adrian Mannarino）錯過盤數先「聽牌」機會，以4：6、6：3、7：5、3：6、0：6遭淘汰。

瓦文卡也是今年澳網單打最年長選手，同是37歲的兩位法國選手「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、賈斯蓋（Richard Gasquet）列第二和第三「資深」，第四老就是挑戰澳網第11冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic），和小約同是36歲的墨瑞是男單第五老。