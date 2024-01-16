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澳網／慢熱球后拍下前冠軍 斯威雅蒂：感覺不太對勁

記者曾思儒／即時報導
斯威雅蒂晉級澳網第二輪。(歐新社)
斯威雅蒂晉級澳網第二輪。(歐新社)

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）澳網第3日亮相，擔任中央球場第一戰的她面對前冠軍美國珂寧（Sofia Kenin），首盤雖「慢熱」先遭破發，仍以7：6（7：2）、6：2晉級第二輪。

珂寧是澳網2020年冠軍，今天碰斯威雅蒂首盤2度破發，但第10局的盤末發球局遭回破，最終「搶7」失利；第二盤斯威雅蒂延續氣勢，兩度破發下迎接1小時又51分鐘勝利，跨季連勝場次推進到17場。

「一開始要找到節奏並不容易，我覺得有點不對勁，感覺珂寧做什麼都對，所以要給她很大敬意。」斯威雅蒂提到，珂寧拿過澳網金盃，有過成功經驗，「但我很開心第二盤有提升水準。」

澳網最佳成績是前年打進4強的斯威雅蒂也提到，試著不去在意隔網對手是誰，專注在自己內容，「我知道若我想比賽有好表現，我必須能贏所有選手，如果我值得進入第二輪，對手是誰都不重要。」

斯威雅蒂形容，網球是很「棘手」的運動，在籤表上可能遭遇前冠軍、世界第一或是經驗豐富的球員，「你永不知道對手會是誰，所以你必須隨時做好準備。」

22歲的斯威雅蒂目前握有3座法網和1座美網冠軍，珂寧也是大滿貫得主，不過兩人上次碰頭已要回溯到2020年法網決賽，斯威雅蒂奪勝，生涯首度嘗到大滿貫登頂滋味；在此之後斯威雅蒂持續綻放光芒，珂寧卻受傷勢影響，世界排名一度掉到460名，目前回升到41位，但澳網首輪就中「籤王」，無法複製2020年佳績。

澳網 法網

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