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網球／去年溫布頓奪冠 第7種子萬卓索娃澳網爆冷落馬

記者曾思儒／即時報導
捷克女將萬卓索娃澳網一輪遊。（美聯社）
捷克女將萬卓索娃澳網一輪遊。（美聯社）

去年溫布頓奪冠的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），今年澳網名列第7種子，但今天首輪就爆冷落馬，且是以1：6、2：6出局，輸給 世界排名93的烏克蘭對手將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。

萬卓索娃在澳網前因髖部傷勢退出阿得雷德舉行的熱身賽，今天發球表現也十分掙扎，全場出現7次雙誤，讓會外賽挺進的對手終於結束連7場大滿貫會內賽「一輪遊」悲情紀錄。

來自烏克蘭，雅絲特蓮絲卡透過球場發聲，賽後在場上受訪時，她特別提及還沒結束的烏俄戰爭，以自己身為烏克蘭人民為榮；澳網前在布里斯本出賽時，她講到祖母房子遭飛彈襲擊更難掩激動情緒。

雅絲特蓮絲卡在墨爾本網球公園重申，以烏克蘭為榮，也謝謝到場球迷的力量，「我認為，我們需要的就是記住這一切，然後盡可能支持烏克蘭。」

烏克蘭代表名將史維托莉娜（Elina Svitolina）今天也迎接澳網首戰，名列19種子的她以兩個6：2拍下持外卡出賽的18歲地主小將普雷斯頓（Taylah Preston）。

去年美網首度登頂的美國好手高芙（Coco Gauff），挑戰連兩場大滿貫登頂有好的起步，今天面對斯洛伐克對手施米德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova），高芙以6：3、6：0強勢過關。

烏克蘭 澳網 溫布頓

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