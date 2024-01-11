澳網／籤表出爐 球王運氣不錯 球后前2輪超硬恐碰2前任冠軍

即將開打的澳洲網球公開賽會內賽公布單打籤表。（美聯社）

即將在14日開打的澳洲網球公開賽 會內賽公布單打籤表，其中波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）將在前兩輪遭遇嚴苛挑戰，除了首輪要對上2020年冠軍珂寧（Sofia Kenin）外，第二輪還將碰上2016年冠軍柯波兒（Angelique Kerber）或是前年闖進澳網 決賽的美國名將柯林斯（Danielle Collins）。

去年澳網在第四輪止步的世界球后斯威雅蒂，今年將繼續力拚生涯首座澳網冠軍，不過在今天公布的女單籤表中她卻是籤運不佳，在前兩輪都將面臨前任冠亞軍的考驗，其中在首輪斯威雅蒂就將對上2020年在澳網拿下生涯首座大滿貫冠軍的美國好手珂寧。

即使過了第一關，斯威雅蒂在第二輪還可能碰上前德國 球后柯波兒以及柯林斯兩位前澳網冠亞軍好手，其中柯林斯在2020年女單4強賽就曾擊敗斯威雅蒂，這也是斯威雅蒂至今為止在澳網的最佳成績，今年要力拚生涯首冠可說是從首輪就是考驗連連。