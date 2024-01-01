網球／2023年球季失望收場 墨瑞透露2024或許是最後1年

墨瑞暗示2024有可能可能封拍退休。（歐新社）

兩度在英國溫布頓網球錦標賽封王的墨瑞（Andy Murray）表示，在病痛和受傷打亂他新球季的準備工作下，2024有可能是他封拍退休 前的最後一個賽季。

法新社報導，墨瑞2024年賽季以布里斯本國際網賽（Brisbane International）打頭陣，為1月中旬開打的澳洲 公開賽暖身。

36歲的墨瑞目前世界排名42。他2023年最後參與的4場錦標賽僅贏過1場比賽，以失望結束這一年。

墨瑞2018年髖骨動刀後也曾看似即將步上退休之路，但卻愈挫愈勇，愈打愈順手；如今，他坦承，如果接下來12個月和2023年情況相差無幾，他將結束職業網球生涯。

他告訴英國廣播公司（BBC）說：「如果我的情況跟去年年底差不多，那我大概就不會繼續走下去了。」

「但是如果狀態還行，成績不錯、打得也很好，那樂趣就還在，我就可以預期自己會繼續打下去。」

「我們看看這一年情況吧，看這個身體還撐不撐得住。如果萬事都好，我很樂意繼續打下去；如果情況不好，沒錯，這可能會是最後一年。」

墨瑞先後於2013、2016在溫網男單登頂，也曾在2012年美國公開賽奪冠，巔峰時與瑞士「特快車」費德瑞（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）和塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）並列為網壇四大天王。

這4人中，費德勒已於2022年退休；納達爾2023年休息養傷後，現暗示2024不見得會是最後一年；約克維奇雖已有破紀錄的24座大滿貫賽金盃，但仍希望再多收集一些再退休。