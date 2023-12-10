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澳網／膝傷完換腕傷 「壞小子」連兩年退出家鄉大滿貫

記者曾思儒／即時報導
基里洛斯決定退出澳網。（美聯社）
基里洛斯決定退出澳網。（美聯社）

身為澳網「地主希望」，「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）卻因傷必須連兩年缺席年度第一場大滿貫，這次他是因手腕傷勢，且復出沒有明確時間點。

基里洛斯2022年溫布頓打進最終戰，但打出代表作後卻受傷病所困，2024年澳網也沒出現在參賽名單中，28歲的「壞小子」昨天證實再度缺席家鄉大滿貫，且回歸還沒時程表。

「顯然因傷是非常辛苦的一年，動了膝蓋手術，回歸時間有點太快，讓我必須再後退，然後又遇到腕傷問題。」基里洛斯表示，手腕狀況來得不是時候，但很確定無法參加2024年澳網。

「當然很心痛，我在澳網有那麼多不可思議的回憶，我很想回到球場，打出最好表現，做正確的事，現在我需要更多時間。」基里洛斯也提到，自己曾經離大滿貫金盃非常靠近，現在必須確認身體狀況已經準備妥當，能做的就是耐心等待。

澳網不只是基里洛斯家鄉大滿貫，他2022年還和同胞科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）打下男雙金盃，但今年初因左膝動微創手術無緣衛冕。

基里洛斯年中才回歸，但6月傷了右手腕韌帶，因此退出溫布頓，之後就暫別球場養傷至今。

2024年澳網將於明年1月14日開戰，28日產出最後男單冠軍。

澳網 溫布頓

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