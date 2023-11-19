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ATP年終賽／約帥闖決賽 挑戰破紀錄7冠

記者曾思儒／綜合報導
世界球王約克維奇挑戰歷史。（路透）
世界球王約克維奇挑戰歷史。（路透）

年紀似乎不在塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）身上留下痕跡，36歲的小約ATP年終賽花不到90分鐘就以直落2拍下小16歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），決賽門票到手，挑戰破紀錄的年終賽第7冠最後一步將遭遇義大利好手辛納（Jannik Sinner）。

小約今天凌晨僅花1小時又28分鐘就以6：3、6：2解決「小蠻牛」，在此之前，22歲的辛納和俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）上演2小時又29分鐘的馬拉松大戰，辛納才以6：3、6：7（4：7）、6：1出線。

年終賽在義大利杜林舉行，世界排名第4的辛納成當然的「地主希望」，他也在球迷期待下連戰皆捷，他說：「能有這樣的壓力是種榮幸，觀眾給了我很大能量。」他形容和梅德維夫的4強賽是難纏一戰，對手開局表現優於自己，所幸能找到自己節奏，破發成功後感覺漸入佳境。

小約翰辛納分組賽同組，辛納更阻斷小約19連勝、迎接生涯對戰首度勝場，這場激戰超過3小時，後兩盤都打到「搶7」；決賽再度碰頭，小約形容，辛納一直能打出高超水準，「我們已經打過一場很接近的比賽，那時氣氛不可置信。」他補充說，相信決賽氣氛會更甚分組賽，不過自己已經打過很多場決賽，今年晉級過程感覺也很好，希望最終戰能同樣發揮水準。

目前小約和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）同以6冠並列年終賽紀錄，如今只差1勝就能再寫新猷，確定再登「年終球王」的小約表示，對今年賽季十分興奮，現在還有一場重要比賽要面對，「希望我能再迎接另場勝利，榮耀這個賽季。」

義大利 阿爾卡拉斯 俄羅斯

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